Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên

Bộ Ngoại giao cho biết nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng ông Pak Thae Song tiếp tục được bầu lại làm Thủ tướng Nội các Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng ông Jo Yong Won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến bà Choe Son Hui nhân dịp bà được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.