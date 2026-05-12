Lãnh đạo TPHCM thúc tiến độ dự án đốt rác phát điện, cải tạo bãi chôn lấp

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có kết luận liên quan việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt và định hướng cải tạo, xử lý các bãi chôn lấp đã đóng cửa trên địa bàn. Trong đó, lãnh đạo thành phố đưa ra hướng xử lý đối với các bãi chôn lấp rác tại xã Đông Thạnh và xã Tân An Hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát nội dung chỉ đạo trước đây liên quan chủ trương, định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn và cải tạo bãi chôn lấp Gò Cát, bãi chôn lấp Đông Thạnh, bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp.

Đơn vị cần đề xuất chủ trương xây dựng đề án, dự án để thực hiện trước ngày 22/5.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát, đôn đốc các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt khẩn trương thực hiện hồ sơ chuyển đổi công nghệ theo Nghị quyết 28/2023 của HĐND TPHCM.

Các đơn vị cần đảm bảo tiến độ thi công và vận hành nhà máy xử lý rác có thu hồi năng lượng, đáp ứng chỉ tiêu liên quan đến công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc về pháp lý sử dụng đất; hướng dẫn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục sử dụng đất tại các bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 và 3 theo quy định.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến năm 2030 đạt khoảng 80%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2030 đạt 40-45%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%.

Vừa qua, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nâng công suất dự án của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS). Theo đó, Công ty VWS đề xuất nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn rác.

Trong bối cảnh các dự án xử lý chất thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện đi vào vận hành từ cuối năm 2026-2028, UBND TPHCM vẫn có nhu cầu điều phối chất thải rắn về bãi rác Đa Phước. Việc này cần thực hiện cho tới khi địa phương có thêm các nhà máy điện rác tiên tiến.