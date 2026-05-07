TPHCM thông tin về dự án xây hồ điều tiết sau trận mưa ngập 11 tuyến đường

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 7/5, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), đã thông tin về các điểm ngập sau trận mưa lớn đầu mùa ngày 2/5. Đơn vị cũng cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các dự án chống ngập tại TP Thủ Đức cũ, nơi xuất hiện nhiều điểm ngập thời gian qua.

Theo đại diện Sở Xây dựng, TP Thủ Đức cũ thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước do biến đổi khí hậu, mưa lớn, triều cường và đô thị hóa, đặc biệt trong đợt mưa lớn những ngày qua. Các nguyên nhân khác được đề cập là khu vực này có địa hình thấp, địa thế lòng chảo nên dễ xảy ra ngập cục bộ.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Mặt khác, nhiều địa điểm tại khu vực chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối với mạng lưới thoát nước chung. Quá trình đô thị hóa nhanh làm giảm diện tích thấm nước cùng tình trạng rác thải lấp cửa thu nước, cửa mương, hố ga, lấn chiếm cống thoát nước, kênh, rạch...

"Theo ghi nhận, trong cơn mưa lớn chiều 2/5, rác thải ùn ứ khắp nơi. Lực lượng công nhân môi trường rất vất vả để dọn dẹp rác thải bị tồn đọng, lấp các cống nước trong thời điểm trên", ông Trịnh Quốc Dũng thông tin.

Để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, TPHCM đang triển khai 4 dự án gồm: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2 (đang thực hiện); cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng; dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức. Dự án thoát nước đã hoàn thành là dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang.

Các đơn vị cũng lập dự án để tiếp tục triển khai gồm: xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo rạch Thủ Đức.

Trận mưa lớn đầu mùa làm nhiều hộ dân tại khu vực TP Thủ Đức cũ ngập sâu (Ảnh: Nam Anh).

Đối với dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây, UBND TPHCM đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Dự án xây dựng hồ điều tiết đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cơn mưa đầu mùa diễn ra ngày 2/5 tại TPHCM gây ngập sâu nhiều tuyến đường và nhà dân, tập trung chủ yếu ở khu vực TP Thủ Đức cũ.

Theo số liệu của Sở Xây dựng TPHCM, trận mưa đầu mùa diễn ra từ 15h15 đến 16h50 ngày 2/5.Trong trận mưa lớn, mực nước đo được tại trạm Bình Triệu là 1,15m; trạm Nhiêu Lộc - Thị Nghè là 1,26m. Lượng mưa tại trạm đo Nguyễn Xiển là 52,9mm, trạm đo Dương Văn Cam là 58,4mm.