Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng Long Sơn thành đô thị sinh thái

Chiều 8/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Long Sơn. Đoàn công tác còn có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo TPHCM với xã Long Sơn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong quý I của địa phương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Cường cũng nêu lên các vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực đất đai, một số dự án trên địa bàn không đảm bảo tiến độ, các vấn đề liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, công tác quy hoạch.

Lãnh đạo xã Long Sơn kiến nghị UBND TPHCM, các sở, ngành, Bộ Nông nghiệp Môi trường quan tâm, tháo gỡ và đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn cũng cho biết, chiều 7/5, lãnh đạo địa phương có buổi làm việc với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước những đề xuất của địa phương, đại diện các sở, ngành đã trình bày hướng tháo gỡ. Một số lãnh đạo cam kết đồng hành, hỗ trợ xã Long Sơn trong quá trình triển khai, đầu tư các dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh hoan nghênh Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xuống cơ sở hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị xã Long Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất để phục vụ quy hoạch thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao định hướng quy hoạch của xã Long Sơn và cho biết lãnh đạo các bộ, ngành cùng TPHCM đều ủng hộ định hướng phát triển địa phương này thành khu đô thị, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Võ Văn Minh, lãnh đạo xã Long Sơn cần tập trung nghiên cứu kỹ quy hoạch, tránh làm phá vỡ định hướng phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị địa phương tiếp thu, nghiên cứu các góp ý từ sở, ngành; đồng thời vừa triển khai công tác quy hoạch, vừa chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để tạo động lực phát triển.

“Định hướng của Long Sơn là trở thành khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái; là nơi có chất lượng sống tốt, gắn với cảnh quan rừng ngập mặn, sông, biển và có một phần công nghiệp, chứ không lấy công nghiệp làm nền tảng phát triển”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Từ định hướng trên, lãnh đạo HĐND TPHCM đề nghị địa phương nghiên cứu, tính toán lại vị trí bố trí cảng cá và cảng hàng hóa tổng hợp để phù hợp với quy hoạch tổng thể.

“Thử tưởng tượng một khu đô thị, dịch vụ hiện đại, đáng sống mà xe đầu kéo container chạy ầm ầm mỗi ngày thì làm sao phát triển”, ông Võ Văn Minh nói.

Khu vực trung tâm của xã Long Sơn (Ảnh: Xuân Đoàn).