TPHCM dồn lực cho dự án trọng điểm, tháo gỡ thể chế để tăng trưởng 2 con số

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong vừa ký ban hành Chỉ thị 11 của Thành ủy về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TPHCM đạt mục tiêu 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Trong những năm qua, TPHCM đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của cả nước.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (Ảnh: Q.Huy).

Tuy nhiên, Thành ủy TPHCM nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố chưa đạt kỳ vọng, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng, chất lượng quản trị và tổ chức thực thi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế mở rộng và yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững cao hơn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mục tiêu này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2026-2030.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện. Kết quả này sẽ là tiêu chí chủ yếu để đánh giá, xếp loại. Đặc biệt, Thành ủy TPHCM yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, hoàn thành việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong quý II/2026, thiết lập hệ thống chỉ tiêu điều hành theo tháng, quý. Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ.

TPHCM cơ cấu lại dự án đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm dự án dàn trải (Ảnh: Nam Anh).

Đảng ủy UBND TPHCM cần lãnh đạo UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD.

Thành phố cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh nội dung tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Trong năm 2026, thành phố cần hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công; thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.

Các dự án đầu tư công cần được cơ cấu lại theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hằng năm đạt trên 95%. TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược; tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.