TPHCM tìm giải pháp để thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026

Chiều 8/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố và các đơn vị đã bàn thảo, phân tích về tính khả thi của mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, 4 tháng đầu năm, TPHCM đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ lớn. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng, gắn với Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TPHCM.

"Các đơn vị cần đánh giá động lực để thành phố tăng trưởng 2 con số, làm rõ yếu tố nguy cơ, thuận lợi. Trong đó, thành phố cần ưu tiên lĩnh vực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nói.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, địa phương cơ bản đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ, thành phố cần đánh giá, phân tích kỹ nhiều vấn đề và đưa ra giải pháp cụ thể.

Tại phiên họp, lãnh đạo TPHCM cho biết, địa phương còn gặp các vấn đề liên quan đến quy hoạch, giá đất, giải phóng mặt bằng. Các đơn vị, địa phương cần làm rõ khó khăn, vướng mắc và đưa ra đề xuất nhằm khơi thông điểm nghẽn, tháo gỡ đến cùng dự án tồn đọng.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế TPHCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tuy nhiên, địa phương đang gặp nhiều áp lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh và sức chống chịu của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM còn thấp. Một số công trình trọng điểm còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, đất đai, quy hoạch và vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, việc khai thác nguồn lực từ đất đai, tài sản công, TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông) và các không gian phát triển mới chưa đạt kỳ vọng. Một số lĩnh vực hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị triển khai còn chậm.