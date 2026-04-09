Lãnh đạo Bộ Nội vụ dự tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM

Sáng 9/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ; cơ quan Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam. Sự kiện của TPHCM cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng từ Bộ trưởng Nội Vụ Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi.

Về phía TPHCM, hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM và các sở, ngành, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhìn lại, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

"Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tư tưởng ấy là kim chỉ nam cho mọi hành động, hun đúc truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Cả nước tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; toàn Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TPHCM sau sáp nhập có quy mô lớn hơn với hơn 6.700km2, hơn 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được khẳng định, phát huy mạnh mẽ với nhiều mô hình, giải pháp tích cực, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, huy động đông đảo các lực lượng tham gia.

Thành phố đã sắp xếp bộ máy theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào chuyên đề. Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa, góp phần để thành phố hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là dịp 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước.

"Năm 2026 là năm khởi đầu giai đoạn phát triển mới 2026-2030. TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới mới với yêu cầu lớn hơn, nặng nề hơn. Địa phương cần phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước và vươn tầm khu vực", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu này, phong trào thi đua của TPHCM cần đổi mới thực chất, đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo cho quản trị và điều hành. Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua năm 2026 gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được.