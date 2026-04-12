Lạng Sơn: 3 học sinh tử vong trên sông Bắc Khê

Chiều 11/4, trên địa bàn xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 11/4, các cháu B.B.L và Tr.Tr.M. (đều 13 tuổi, cùng ở xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) đi tắm sông Bắc Khê, đoạn qua địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Tràng Định bị đuối nước tử vong.

Tiếp đến, vào khoảng 14h30 cùng ngày, cháu N.H.L. (12 tuổi trú tại thôn Quyền A1, xã Tràng Định) cùng 4 bạn trong làng đi tắm tại sông Bắc Khê (đoạn qua địa bàn thôn Quyền A1). Sau đó, cháu L. không may bị đuối nước tử vong.

Sông Bắc Khê, nơi các học sinh gặp nạn (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Nhận được thông tin, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Tràng Định cùng lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Thất Khê, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã huy động gần 100 người tập trung tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân, bàn giao cho gia đình theo quy định.