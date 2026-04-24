Lâm Đồng chi 400 tỷ đồng hoàn thiện đường tránh ở Bảo Lộc

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án xây dựng, hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc (đoạn thuộc phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao) với tổng kinh phí 400 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường nhằm đảm bảo xe cộ lưu thông, giảm tải cho quốc lộ 20 đoạn qua khu vực đô thị Bảo Lộc.

Tuyến tránh Bảo Lộc bị nứt gãy do sạt lở đất năm 2023 (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án này có chiều dài 15,5km, điểm đầu tại Km113+680, điểm cuối tại Km128+800 đấu nối với quốc lộ 20. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Theo thiết kế, tuyến đường này có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 12m. Dự án cũng hoàn thiện 3 cầu gồm Minh Rồng, Nausri và Âu Cơ và xây dựng mới cầu cạn tại Km7+820, vị trí từng xảy ra sụt lún nhiều năm trước.

Một vị trí sạt lở trên tuyến tránh Bảo Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, tuyến đường tránh phía nam Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, khởi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ, đến tháng 10/2020 dự án thực hiện được 70% khối lượng và ngừng thi công cho đến nay.

Tháng 8/2023, khoảng 120m đường xảy ra sạt lở, bề mặt đường bị đứt gãy nghiêm trọng.