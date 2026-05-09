"Lá đơn" đặc biệt người nông dân gửi công an xã

Trưa ngày 6/5, những chiến sĩ trẻ thuộc Công an xã Xuân Lâm (Nghệ An) trở về đơn vị sau một buổi xuống đồng giúp người dân dựng lại những đám lúa bị ngã rạp do dông lốc.

Khoảng 15h, Thượng úy Thái Đậu Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Xuân Lâm, phát hiện ông Nguyễn Sỹ Hiệu (xóm 4 Thanh Lương, xã Xuân Lâm) đi vào. Gặp người cán bộ công an lúc sáng lội ruộng giúp mình dựng lúa, ông Hiệu đưa tờ giấy gần kín chữ.

Công an xã Xuân Lâm dựng lúa đổ giúp dân (Ảnh: Đậu Cường).

Những con chữ nguệch ngoạc to như hạt ngô, câu nọ nối tiếp câu kia, đôi chỗ còn gạch xóa hay chưa đúng chính tả. Trong thư ông Hiệu bày tỏ sự cảm ơn đối với các chiến sĩ công an xã đã giúp đỡ gia đình ông và các hộ dân khác.

Trận dông lốc chiều 3/5 khiến nhiều diện tích lúa của bà con bị đổ rạp. Lúa còn xanh, nếu bị ngâm nước sẽ mọc mầm, không còn khả năng thu hoạch.

Việc công an hỗ trợ gia đình ông và các hộ dân khác không chỉ giúp người trồng lúa giảm bớt thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai mà hơn hết sự động viên, thấu hiểu và sẽ chia của lực lượng công an đối với người dân.

“Lúc dựng xong ruộng lúa đổ, ông Hiệu đã bắt tay từng cán bộ chiến sĩ cảm ơn. Bởi vậy, khi nhận được thư tay của ông, tôi khá bất ngờ. Dù ông có thể nhầm lẫn một chút giữa "đơn" và thư cảm ơn nhưng đọc đến đâu chúng tôi thấy ấm lòng đến đó. Việc chúng tôi giúp đỡ bà con dựng lúa không có gì to tát, nhưng không ngờ bà con lại đánh giá cao như vậy”, Thượng úy Cường tâm sự.

"Lá đơn" đặc biệt của người dân cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng công an xã (Ảnh: Đậu Cường).

Trận dông lốc ngày 3/5 không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con xã Xuân Lâm mà còn xảy ra ở nhiều địa bàn khác trong tỉnh Nghệ An.

Trận dông lốc chiều 3/5 cũng khiến thửa ruộng hơn 3 sào của vợ chồng ông Tạ Quang Nhàn (xóm 6, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) bị đổ rạp. Lúa đang độ chín, nếu không thu hoạch sẽ bị mọc mầm, thối hỏng.

Ông Nhàn đang bị đau chân, con cái lại ở xa, thuê máy gặt người ta không nhận nên thành thử bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Nhàn) phải gặt tay. Dù chân đau, đi lại khó khăn nhưng ông Nhàn cũng gắng ra đồng bê lúa lên cho vợ. Hai vợ chồng dự tính nếu làm cật lực phải mất 3 ngày mới gặt xong ruộng lúa đổ này.

Nhưng chỉ mất một buổi, 3 sào ruộng lúa đổ của gia đình ông Nhàn đã được thu hoạch xong khi có sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự và Đoàn thanh niên xã Thiên Nhẫn.

Công an xã Thiên Nhẫn giúp người dân thu hoạch lúa đổ (Ảnh: Xuân Đức).

“Nhìn lúa đổ ngâm dưới nước mà nóng ruột, thu hoạch chậm một ngày là thêm thiệt hại vì lúa ngấm nước mọc mầm, hư hỏng. May có các anh bộ đội, các cô chú công an xã và các cháu thanh niên giúp cho một tay, vợ chồng tôi cũng vớt vát được phần nào”, ông Nhàn chia sẻ.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an xã Thiên Nhẫn, mặc dù trúng đợt cao điểm làm định danh điện tử cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi nhưng với tinh thần xung kích, vì dân, lực lượng công an xã đã có mặt ngoài đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sáng 8/5, trên địa bàn xã Thiên Nhẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa của người dân bị đổ, ngập trong nước. Công an xã Thiên Nhẫn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa.

Hình ảnh những người lính trong sắc phục công an dầm mưa gặt từng cây lúa đổ, lội ruộng bùn vận chuyển lên bờ... đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.