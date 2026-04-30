Kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm, nơi có 137 người anh dũng hy sinh

Ngày 30/4, UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

Đây là sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khu di tích Trận Giồng Bốm hiện nay tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã cùng các đại biểu ôn lại trang sử vẻ vang của Trận Giồng Bốm. Cách đây đúng 8 thập kỷ, hưởng ứng Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo dưới sự lãnh đạo của cụ Cao Triều Phát đã tổ chức “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh, Giồng Bốm.

Với tinh thần “Cứu nước là cứu đạo”, căn cứ Giồng Bốm đã quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ và chức sắc tham gia phục vụ, trực tiếp chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược.

Hội nghị đã thống nhất chọn nơi đây làm căn cứ kháng chiến với tinh thần “cứu nước là cứu đạo”, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân đoàn kết đứng lên chống thực dân Pháp.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Trận Giồng Bốm (Ảnh: CTV).

Sáng 15/4/1946, thực dân Pháp huy động 2 tiểu đoàn quân viễn chinh cùng nhiều vũ khí hiện đại tấn công vào Giồng Bốm từ 3 hướng. Trong điều kiện trang bị còn thô sơ, thiếu thốn nhưng các lực lượng tại Giồng Bốm vẫn kiên cường chiến đấu bằng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng quả cảm, gây cho địch nhiều tổn thất.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nhiều công trình của Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo bị tàn phá; 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Trận Giồng Bốm được các nhà sử học đánh giá là một trong những trận đánh quy mô, quyết liệt nhất tại khu vực Tây Nam bộ khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng nước ta sau ngày 23/9/1945.

“Trận Giồng Bốm còn khẳng định tinh thần yêu nước sáng ngời, ý chí kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả của các chức sắc, chức việc, tín đồ Cao đài Minh Chơn Đạo, là chứng minh cho chân lý “đạo không rời đời”, tiêu biểu cho tinh thần lương giáo đoàn kết phụng sự Tổ quốc”, ông Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhấn mạnh ngày nay, di tích Trận Giồng Bốm không chỉ là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp kháng chiến cứu nước, mà còn là “địa chỉ đỏ” tiêu biểu trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quà tri ân đến gia đình các anh hùng liệt sĩ Trận Giồng Bốm (Ảnh: CTV).

Để phát huy hơn nữa giá trị di tích Trận Giồng Bốm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đề nghị các sở, ngành tiếp tục trùng tu, tôn tạo, mở rộng khu di tích; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật liên quan; tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống.

Các đơn vị cũng cần từng bước xây dựng di tích trở thành điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ông cũng đề nghị địa phương làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, gắn với đó là các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đặc biệt là thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ có tham gia trong trận Giồng Bốm.