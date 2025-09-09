Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ Thân Văn Mưu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh mới đây đã ban hành thông cáo báo chí kỳ họp thường kỳ tháng 8.

Theo đó, ngày 26/8, ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy, đã chủ trì buổi họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thân Văn Mưu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Thân Văn Mưu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Thân Văn Mưu bằng hình thức cảnh cáo.