Kiến nghị làm giấy khai sinh cho bé bị mẹ và cha dượng bạo hành ở TPHCM

Viện KSND Khu vực 14 (TPHCM) vừa có văn bản kiến nghị gửi UBND xã Hòa Hiệp về việc đăng ký khai sinh cho cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân trong vụ bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man.

Kiến nghị được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm người dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đối tượng Danh Nhơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo văn bản kiến nghị, thông qua công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm liên quan vụ việc xảy ra ngày 2/5, Viện KSND Khu vực 14 nhận thấy cháu K. chưa được đăng ký khai sinh. Cháu bé bị Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột) và Danh Chơn (30 tuổi, người sống chung như vợ chồng với Trúc) bạo hành dã man.

Viện KSND Khu vực 14 dẫn Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016 quy định: “Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật”.

Theo cơ quan này, việc Trúc không đăng ký khai sinh cho con là cháu K. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em là nhóm người dễ bị tổn thương theo quy định tại Nghị quyết 205, nên cần được bảo vệ.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, Viện KSND Khu vực 14 kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp lập thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu K. theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp, cần hướng dẫn người đi đăng ký hoàn thiện thủ tục nhằm đảm bảo quyền được khai sinh của cháu bé.

Ngoài ra, Viện KSND Khu vực 14 cũng đề nghị rà soát việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn, tạo điều kiện để trẻ được bảo đảm quyền nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Trong ngày 7/5, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) đề nghị phối hợp xác minh thông tin hộ tịch.

Theo đó, qua xác minh ban đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc có địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại tại phường Trung Mỹ Tây; cháu K. là con của bà Trúc. UBND xã Hòa Hiệp đề nghị UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra việc cháu K. đã được đăng ký khai sinh hay chưa. Trường hợp đã đăng ký, địa phương cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ việc đối chiếu, xử lý hồ sơ theo quy định.

Liên quan vụ án, Công an TPHCM đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để làm rõ hành vi bạo hành cháu K.

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp. Do cháu K. quấy khóc, Chơn và Trúc đã dùng cây tre đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé.

Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, cháu K. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị đa chấn thương nghiêm trọng gồm dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Ngoài ra, cơ thể cháu còn có dấu hiệu gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Hiện Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Trúc và Chơn, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.