Manh mối giúp công an kịp thời giải cứu bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang, bạn trai của Trúc) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trúc và Chơn là hai nghi phạm đã bạo hành cháu N.G.K. (2 tuổi, con trai của Trúc) tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp mà Dân trí đã đưa tin.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Trúc khai sáng 2/5, con trai không chịu ăn cơm nên người này dùng cây tre đánh cháu. Ngoài những đòn roi đánh vào tay, lưng cháu K., Trúc còn đánh vào đầu con trai gây chảy máu.

Chiều cùng ngày, Trúc và người tình đi vay tiền để đưa cháu K. đến bệnh viện. Lúc này, một hàng xóm chất vấn việc Trúc nhiều lần đánh con.

Người hàng xóm nhận thấy đôi nam nữ có biểu hiện bất thường nên qua phòng trọ của Trúc để kiểm tra, và phát hiện cháu K. đang trong tình trạng lơ mơ, trên người chi chít vết thương nên đã trình báo công an.

Công an xã Hòa Hiệp nhanh chóng đến hiện trường đưa cháu K. vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, đồng thời lấy lời khai đối với Trúc và Chơn.

Bước đầu, Chơn không thừa nhận việc đánh cháu K. và cho rằng các vết thương trên người nạn nhân là do bị Trúc đánh.

Cháu K. bị bạo hành nhiều lần dẫn đến nguy kịch (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tuy nhiên, sau một thời gian đấu tranh và thông tin từ nhân chứng, công an xác định cháu K. bị bạo hành nhiều lần với sự tham gia của Trúc và Chơn. Riêng ngày 2/5, nạn nhân đã bị cặp đôi này đánh bằng cây tre.

Qua kiểm tra, hai nghi phạm âm tính với chất ma túy. Trong khi đó, nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương, dập gan, tổn thương thận, gãy xương... Cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn rất nặng.

Trong ngày 5/5, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn.