Mẹ và người tình bạo hành bé 2 tuổi có dấu hiệu nhiều tội danh nghiêm trọng

Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.G.K. (SN 2024, trú tại ấp Phước Lâm) bị người thân bạo hành, gây chấn thương nặng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu K. trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm; trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Danh Chơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột của cháu K.) và Danh Chơn (chung sống như vợ chồng với Trúc) đã nhiều lần dùng roi tre đánh cháu bé.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trần Duy Huy (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai) nhận định, đây không chỉ là hành vi bạo hành trẻ em đơn lẻ mà có dấu hiệu của một chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của nạn nhân.

Cụ thể, đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, việc nhiều lần trực tiếp đánh đập con đẻ không chỉ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ con mà còn có dấu hiệu cấu thành tội ngược đãi hoặc hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật Hình sự. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, bởi người thực hiện lại chính là người có trách nhiệm cao nhất trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ.

Đối với Danh Chơn, dù chung sống như vợ chồng với Trúc nhưng không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không được xác định là cha dượng về mặt pháp lý. Do đó, nếu có căn cứ chứng minh Chơn đã trực tiếp tham gia đánh đập cháu bé, đối tượng này có thể bị xem xét về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, với tính chất và hậu quả của vụ việc, các tội danh nêu trên có thể chưa phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm của hành vi.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé bị đa chấn thương nghiêm trọng, gãy xương cánh tay, tổn thương vùng đầu, có dấu hiệu tổn thương thận cấp cùng nhiều thương tích khác. Điều này cho thấy nạn nhân có khả năng đã bị bạo hành trong thời gian dài, với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Luật sư cho rằng, trong trường hợp kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể ở mức cao, cả hai đối tượng có thể tiếp tục bị xem xét về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư Huy, vụ việc có nhiều tình tiết tăng nặng như: phạm tội đối với người dưới 16 tuổi; sử dụng hung khí nguy hiểm (roi tre, ống nhựa); thực hiện hành vi nhiều lần; có tính chất côn đồ. Với các tình tiết này, khung hình phạt có thể lên tới 14 năm tù hoặc cao hơn, tùy theo kết quả giám định thương tật và diễn biến sức khỏe của nạn nhân.

Đặc biệt, cơ quan điều tra cần làm rõ liệu hành vi của các đối tượng có đủ căn cứ để xem xét về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hay không.

Theo luật sư Huy, việc liên tục sử dụng bạo lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể trẻ nhỏ, trong khi nạn nhân hoàn toàn không có khả năng tự vệ, tiềm ẩn nguy cơ tước đoạt tính mạng rất cao.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được các đối tượng nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn thực hiện hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra, thì hoàn toàn có thể xem xét xử lý về tội Giết người với khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc, cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.