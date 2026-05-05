Bắt khẩn cấp cặp tình nhân bạo hành dã man bé trai 2 tuổi ở TPHCM

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đến hôn mê, chiều 5/5, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang).

Trước đó, ngày 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc cháu N.G.K. (SN 2024, trú tại ấp Phước Lâm) bị người thân bạo hành, gây chấn thương nặng.

Nghi phạm Danh Chơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi lực lượng chức năng có mặt, K. trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm; toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ của K.) và Danh Chơn chung sống như vợ chồng. Hai người đã nhiều lần dùng roi tre đánh cháu K..

Chỉ trong ngày 2/5, cháu K. đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Trúc (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu K., đồng thời củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.