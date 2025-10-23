Kiểm tra khẩn cấp việc khai thác rừng trước bão tại khu di tích quốc gia

Chiều 22/10, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố Huế đã phối hợp với UBND phường An Cựu kiểm tra việc khai thác rừng trồng tại núi Bân, một Di tích lịch sử cấp quốc gia, sau khi người dân phát hiện một khoảnh rừng keo bị cạo trọc.

Trước đó, nhiều người dân đi qua tuyến đường Ngự Bình thấy một phần rừng keo trên sườn núi Bân bị đốn hạ hoàn toàn, ngay trước thời điểm bão Fengshen sắp đổ bộ.

Khu vực rừng trồng người dân đã khai thác tại Di tích lịch sử cấp quốc gia núi Bân (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực rừng bị khai thác nằm sát mép đường Ngự Bình và kéo dài lên gần đỉnh núi. Nhiều dấu vết của xe vận chuyển gỗ đã tạo thành các rãnh sâu dọc theo sườn núi, nơi được công nhận là di tích lịch sử. Ngoài ra, một diện tích rừng khác ở sườn đối diện, phía trước cơ sở Đại học dân lập Phú Xuân, cũng bị cạo trọc.

Báo cáo từ Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố Huế cho biết, hai vị trí rừng được người dân khai thác có tổng diện tích 7.700m2, thời gian khai thác là ngày 21/10. Loại cây được đốn hạ là keo lai, do người dân tự bỏ vốn trồng từ năm 2019.

Nhiều đoạn gỗ keo chưa được vận chuyển ra ngoài (Ảnh: Cao Tiến).

UBND phường An Cựu thông tin, hai lô rừng này thuộc ba thửa đất, trong đó có hai thửa do chính quyền địa phương quản lý, với mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và đất văn hóa.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố Huế khẳng định, qua kiểm tra hiện trường, các lực lượng chức năng không phát hiện việc khai thác trái phép rừng thông cảnh quan nằm liền kề.

Núi Bân có vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Cơ quan kiểm lâm đã đề nghị UBND phường An Cựu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, hướng dẫn người dân sử dụng đất đúng quy định pháp luật, và ngăn chặn tình trạng phá rừng, chặt thông trên địa bàn.