Khu rừng mang tên Bác Hồ sau cuộc mít tinh của hơn 1.000 sĩ phu yêu nước

Cuộc mít tinh của hơn 1.000 sĩ phu yêu nước

Nằm tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, "Rừng cây mang tên Bác" mà người dân xưa nay vẫn quen gọi là "Rừng cây Bác Hồ", rộng khoảng 3,4ha được người dân gìn giữ như một “kho báu” linh thiêng của cộng đồng suốt nhiều thế hệ.

Dưới những tán cây trâm, cóc, rõi... hàng trăm năm tuổi, rừng cây không chỉ lưu giữ màu xanh nguyên sinh hiếm hoi, mà còn chất chứa ký ức về một thời đấu tranh cách mạng và tình cảm sâu nặng của người dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Rừng cây Bác Hồ” nằm tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo hồ sơ lịch sử tại di tích, sau khi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập ngày 28/3/1930, phong trào cách mạng tại Tam Kỳ phát triển mạnh. Tháng 5/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Tam Kỳ ra đời gồm các đồng chí Hồ Bằng, Phan Kỉnh và Tư Định, do đồng chí Tư Định làm Bí thư.

Từ đây, phong trào yêu nước, đấu tranh chống thực dân Pháp lan rộng khắp vùng Tam Phú - An Phú (thuộc Tam Kỳ cũ). Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khu rừng Miếu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân.

Còn tài liệu của UBND phường Quảng Phú ghi rõ: “Rừng cây mang tên Bác” nằm trên địa bàn khối phố Phú Phong và Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ (cũ), nay là phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Đây là khu rừng tự nhiên có từ lâu đời, nằm trên vùng đất bằng phẳng, liền kề các dãy núi thấp phía Đông, với hệ thống cây cổ thụ rậm rạp, tạo địa hình kín đáo, hiểm trở và thuận lợi cho hoạt động bí mật.

Bia tưởng niệm được đặt dưới tán rừng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngay từ đầu thế kỷ XX, khu rừng đã được các sĩ phu yêu nước và lực lượng cách mạng chọn làm nơi ẩn náu, tập hợp quân.

Trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916, rừng cây là địa điểm ẩn quân, luyện tập dân binh và chuẩn bị cho các hoạt động khởi nghĩa của sĩ phu vùng Đông Tam Kỳ.

Đến giai đoạn cao trào dân chủ 1936-1939, khu rừng tiếp tục là nơi tập hợp quần chúng tham gia các hoạt động đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp. Tiêu biểu là cuộc mít tinh ngày 14/7/1939 tại khu vực Núi Chùa Quảng Phú do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức, tạo tiếng vang lớn trong phong trào cách mạng lúc bấy giờ.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, rừng Miếu trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị của nhân dân địa phương.

Đặc biệt, ngày 19/5/1949, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 1.000 người đã tổ chức mít tinh trọng thể tại đây và chính thức đặt tên khu rừng là “Rừng cây mang tên Bác" mà người dân xưa nay vẫn quen gọi là "Rừng cây Bác Hồ" nhằm thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rừng cây mang tên Bác là căn cứ hoạt động quan trọng của lực lượng cách mạng, góp phần cùng quân, dân cả nước giành thắng lợi, tiến tới giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Giữ một cánh rừng là giữ trọn lòng thành kính với Bác

Dẫn chúng tôi len qua những gốc cây cổ thụ phủ đầy rêu phong, cựu chiến binh Trương Quốc Việt, Trưởng Ban Tư lễ “Rừng cây Bác Hồ”, nhiều lần đưa tay vuốt nhẹ lên thân cây cổ thụ như chạm vào một phần ký ức của ông cha để lại.

Ông Việt kể rằng, với người dân địa phương “Rừng cây Bác Hồ” không chỉ là một cánh rừng mà còn là nơi gửi gắm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông đi trước.

Cựu chiến binh Trương Quốc Việt (Ảnh: Hoài Sơn).

“Theo các bậc cao niên kể lại, từ thời chiến tranh, bà con đã xem rừng như nơi chở che cho cán bộ cách mạng. Vì vậy đến bây giờ, không ai dám tự ý chặt phá cây cối. Từ nhỏ chúng tôi đã được dặn phải giữ rừng như giữ ký ức quê hương, mỗi khi vào đây đều nói năng nhỏ nhẹ, giữ sự trang nghiêm”, ông Việt nói.

Theo ông Việt, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các ngày lễ lớn, người dân địa phương lại tự nguyện đến dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, thắp hương tại bia tưởng niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với vị cha già của dân tộc.

Cựu chiến binh Trương Văn Thêm (trú phường Quảng Phú) cũng bày tỏ niềm tự hào khi quê hương có một khu rừng mang tên Bác. Theo ông, tình cảm ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Mỗi dịp Tết hay ngày sinh của Bác, từ người già đến thanh niên, hay người đi làm ăn xa có dịp trở về đều đến đây để thắp nén hương dưới tán rừng. Ai cũng bảo vệ cây, mong rừng mãi xanh tốt, như một cách thể hiện lòng kính yêu đối với Bác và tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước”, ông Thêm nói.

Cựu chiến binh Trương Quốc Việt thắp hương tại bia tưởng niệm (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết với những giá trị lịch sử tiêu biểu, ngày 21/1/2011, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã xếp hạng Di tích lịch sử “Rừng cây mang tên Bác” là di tích lịch sử cấp tỉnh.

“Đây là địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Hiệu cho biết.