Làng Sen trước ngày khai hội

Những ngày này, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đang khoác lên mình diện mạo mới với không khí rộn ràng, phấn khởi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại xã Kim Liên, khắp các tuyến đường dẫn vào Khu di tích Kim Liên đều treo cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền rực rỡ. Công nhân, lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tất bật dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

Một góc Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại sân vận động Làng Sen - nơi diễn ra lễ khai mạc vào tối 18/5 - hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led cùng nhiều hạng mục phục vụ chương trình nghệ thuật.

Không khí chuẩn bị cho lễ hội cũng lan tỏa tại nhiều điểm di tích, khu vực công cộng trong xã. Các tuyến đường được quét dọn sạch sẽ, nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp được sửa chữa nhằm tạo diện mạo khang trang trước ngày đón du khách thập phương.

Người dân và du khách về quê Bác tham quan, dâng hương ngày một đông hơn. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và điểm bán sản phẩm địa phương cũng được chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách.

Cờ Tổ quốc, pano tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ dọc các tuyến đường vào Khu di tích Kim Liên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Lê Thị Thanh, nhân viên Khu di tích Kim Liên, cho biết suốt hơn 10 năm gắn bó với nơi đây, mỗi dịp tháng 5, quê Bác lại mang một không khí đặc biệt.

“Những ngày này, chúng tôi gần như làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn để chuẩn bị mọi điều kiện đón du khách. Ai cũng mong muốn khi về quê Bác, du khách sẽ cảm nhận được sự trang trọng, gần gũi và ý nghĩa của lễ hội”, bà Thanh chia sẻ.

Công nhân khẩn trương sơn sửa, chỉnh trang tuyến đường chính dẫn vào Khu di tích Kim Liên trước ngày khai mạc Lễ hội Làng Sen (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Đinh Trí Khoan, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Hưng Nguyên - đơn vị đảm nhận công tác chỉnh trang khu vực xã Kim Liên - cho biết những ngày qua, cán bộ, công nhân của đơn vị đã phối hợp với địa phương khẩn trương sơn sửa các tuyến đường, xử lý những đoạn xuống cấp, vá ổ gà, cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang cảnh quan.

“Anh em làm việc liên tục nhiều ngày nay với mong muốn góp phần tạo nên không gian tươi mới, sạch đẹp để người dân và du khách về quê Bác cảm nhận được không khí của một mùa Lễ hội Làng Sen thật ý nghĩa và trọn vẹn”, ông Khoan nói.

Đông đảo du khách thập phương về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức với quy mô lớn, gắn với lễ công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hội diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm, chợ quê và không gian văn hóa xứ Nghệ cũng sẽ diễn ra trong dịp này.