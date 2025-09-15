Không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, tiếp tục tinh gọn bộ máy

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 (Ban Chỉ đạo) đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cùng với đó, theo Ban Chỉ đạo, cần hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng với chính quyền địa phương; giữa người đứng đầu bộ ngành với chính quyền địa phương…

Ban Chỉ đạo Trung ương quán triệt không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Với định hướng tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên), theo Ban Chỉ đạo, có thể xem xét lập phòng và theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và bộ máy bên trong phù hợp tình hình mới.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương, cũng như phương án sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ ngành và tại địa phương phù hợp tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chỉ đạo đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy cần chỉ đạo rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới để đề xuất, điều chỉnh hợp lý.

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

Nhấn mạnh đây là những nội dung rất quan trọng, Ban Chỉ đạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch thực hiện và gửi về Ban Chỉ đạo chậm nhất ngày 30/9, để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.