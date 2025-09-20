“Không giao mỏ vật liệu xây dựng cho tư nhân rồi để găm hàng, đội giá”

Quan điểm chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng), sáng 20/9.

Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Đây cũng là một trong hai vùng kinh tế năng động bậc nhất Việt Nam, một cực tăng trưởng giữ vai trò quyết định cho sự phát triển của cả nước.

Trong bối cảnh nhiều thách thức, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 5,4 tỷ USD. Đây cũng là vùng đứng đầu về thu ngân sách Nhà nước, đạt trên 814.600 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng thu cả nước.

Đặc biệt, các địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu hoặc thuộc top dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, đều đạt mức tăng trưởng 10,5-11,2%.

Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI; Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về thu ngân sách Nhà nước với 473.400 tỷ đồng; Ninh Bình đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, với 90,5%...

Dù vậy, vùng vẫn còn tồn tại những điểm nghẽn như sau hợp nhất, việc chuyển tiếp thực hiện quy hoạch tại các tỉnh, thành phố có phần lúng túng; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án liên kết vùng như tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các dự án khu kinh tế cửa khẩu Quảng Ninh vẫn còn chậm…

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng phải thực hiện 3 tiên phong.

Thứ nhất là tiên phong, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hai là tiên phong, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Ba là tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường, củng cố niềm tin, hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lưu ý vấn đề về phát triển hạ tầng, nhất là về giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế…, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển từng địa phương nhưng đồng thời phải liên kết với nhau để khai thác hiệu quả nhất hạ tầng dùng chung.

Quán triệt tài nguyên là sở hữu toàn dân, Thủ tướng khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu nên việc sử dụng, phân bổ, định đoạt giá cả là do Nhà nước theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước. “Không để tình trạng giao các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân rồi để xảy ra găm hàng, đội giá”, Thủ tướng nhắc nhở.

Liên quan vấn đề quy hoạch, Thủ tướng nêu rõ vừa có quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, vừa có quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương và mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan phải chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, loại bỏ thủ tục rườm rà.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng cho đầu tư phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo vận dụng sáng tạo các cơ chế BT, BOT trong phát triển hạ tầng; huy động tổng đầu tư toàn xã hội mạnh mẽ, bảo đảm tiếp cận bình đẳng các tài nguyên của đất nước...

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu xử lý khẩn trương các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực; tích cực, chủ động giải quyết các vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá…

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, Đồng bằng sông Hồng cần chủ động đẩy mạnh liên kết các địa phương trong vùng và liên kết với các vùng khác, mở rộng kết nối quốc tế, trong đó Quảng Ninh triển khai ngay Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn tới.