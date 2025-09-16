Khoảnh khắc của Dân trí giành giải cao nhất tại cuộc thi ảnh về TPHCM

Sáng 16/9, báo Pháp Luật TPHCM đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “TPHCM - Sắc màu mới”. Tác phẩm "Vươn mình" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn, báo Dân trí đã vinh dự đạt thưởng cao nhất tại cuộc thi.

Sau ba tháng, cuộc thi ảnh "TPHCM - Sắc màu mới" đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Đại diện tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn nhận giải Nhất tại buổi lễ trao giải sáng 16/9.

Cuộc thi nhận về 699 tác phẩm từ 224 tác giả dự thi. Sau 2 vòng xét chấm online, ban giám khảo đã chọn ra được 75 tác phẩm chất lượng, bước vào vòng bình chọn cộng đồng, làm cơ sở để xét chấm trực tiếp tại buổi chấm chung khảo, tìm ra top 50 bức ảnh xuất sắc. Kết quả, ban giám khảo đã chấm và chọn ra 13 giải gồm: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải yêu thích.

Tác phẩm "Vươn mình" đạt giải Nhất tại cuộc thi “TPHCM - Sắc màu mới”.

Tác phẩm "Vươn mình" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn ghi lại màn thả bẫy nhiệt của biên đội máy bay Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM trong buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Các tác phẩm được trưng bày tại buổi lễ trao giải.

Tại buổi lễ trao giải, 73 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cũng đã được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.