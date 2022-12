Di tích Rộc Tưng - Gò Đá được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 30/12, UBND tỉnh Gia Lai thông tin Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Nhiều vị trí khai quật tại di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá (Ảnh: T.A).

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá thuộc xã Xuân An và Gò Đá (thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) được các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước phát hiện, nghiên cứu từ giữa tháng 6/2014.

Vào năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai đã công nhận di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá là di tích cấp tỉnh; đến năm 2020, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.

Trước đó, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk (Viện Hàn lâm khoa học CHLB Nga) và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều cuộc khai quật tại di tích Rộc Tưng - Gò Đá.

Tại đây, phát hiện hàng nghìn hiện vật đá, công cụ cổ xưa nhất của nhân loại như ghè mũi nhọn tam diện, nạo cắt, mảnh tước, mảnh cuội. Hầu hết được làm từ đá quartz.

Đặc biệt, di tích này khi phát hiện đang còn nguyên vẹn, chưa có sự tác động của con người. Điều này cũng minh chứng tại châu Á, Đông Nam Á, cụ thể là thị xã An Khê đã có người đứng thẳng, tổ tiên của loại người.

Việc này càng minh chứng Việt Nam có một bề dày lịch sử và sẽ tạo điều kiện thuận lợi đề tỉnh tiếp tục thực hiện hồ sơ cao hơn thuộc tầm thế giới.