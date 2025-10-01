Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Các đại biểu trong Đoàn chủ tịch (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Minh Hoan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 450 đại biểu chính thức.

Phát biểu diễn văn khai mạc, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, cho biết nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã phải chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, từ tác động tiêu cực của thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây với quyết tâm cao đã tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đọc diễn văn khai mạc Đại hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo...

"Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đây là tiền đề và cơ sở quan trọng để chúng ta tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất với nhiều yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng lớn lao cho sự phát triển của Đồng Tháp.

Bên cạnh những thành công, cũng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém với những nguyên nhân chủ quan cần được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để có những bài học kinh nghiệm quý báu, nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030", Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Phong, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cùng với sự thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I hôm nay không chỉ là diễn đàn chính trị quan trọng, mà mỗi thảo luận, quyết định của Đại hội chính là lời cam kết mạnh mẽ, với quyết tâm cao nhất và tinh thần hành động quyết liệt đầy sáng tạo", Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp khẳng định.