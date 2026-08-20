Hướng xử lý của TPHCM khi trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh đã quá tải

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 20/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về tình trạng ô nhiễm tại trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt Hiệp Bình Chánh, thuộc phường Hiệp Bình.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh tiếp nhận bình quân 260 tấn rác/ngày từ các phường Hiệp Bình, Thủ Đức và Tam Bình. Trong quá trình vận hành, nền tiếp nhận của trạm xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho phương tiện thu gom, vận chuyển.

Tình trạng các xe đậu chờ đổ rác vào những khung giờ cao điểm, gồm 4-6h, 9-11h và 20-23h, làm phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng khu vực xung quanh.

Các xe thu gom, vận chuyển rác tại TPHCM (Ảnh: An Huy).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường thành phố sửa chữa, gia cố nền trạm, khắc phục các vị trí hố trũng để phương tiện ra vào đổ và vận chuyển rác an toàn, bảo đảm vệ sinh. Đến ngày 27/4, công tác sửa chữa hoàn thành và trạm tiếp tục vận hành; Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát trạm trung chuyển rác này.

Về giải pháp lâu dài, TPHCM đang triển khai đầu tư, nâng cấp các trạm trung chuyển với đầy đủ hệ thống thu gom, xử lý mùi và nước thải phát sinh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ khởi công 8 trạm, trong đó 4 trạm vào tháng 11 và 4 trạm vào tháng 12.

Trong thời gian thi công, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các phường, xã rà soát vị trí phù hợp để bố trí tạm điểm tập kết hoặc sửa chữa nhỏ những trạm chưa đạt chuẩn. Công tác đầu tư, nâng cấp các trạm dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trước mắt, Sở yêu cầu Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải và Công ty TNHH MTV Môi trường thành phố tăng cường phun xịt khử mùi, quét dọn vệ sinh, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương điều phối hoạt động tại trạm nhằm hạn chế tác động đến khu dân cư.

UBND các phường Hiệp Bình, Tam Bình và Thủ Đức được yêu cầu tăng cường quản lý, buộc các đơn vị thu gom rác dân lập tuân thủ thời gian đổ rác. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý để không tái diễn tình trạng phương tiện đậu chờ ngoài khung giờ tiếp nhận trước khu vực trạm.

Theo UBND phường Hiệp Bình, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh có diện tích 236,4m2, công suất thiết kế 80 tấn/ngày. Tuy nhiên, công suất tiếp nhận của trạm hiện đã vượt công suất.

Thời gian tới, UBND phường Hiệp Bình sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp tục theo dõi hoạt động tại trạm. Những vấn đề phát sinh về môi trường sẽ được thông tin đến Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM để phối hợp giải quyết.