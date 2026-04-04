Nhà máy xử lý rác "nằm im" cạnh bãi rác quá tải

Bãi chứa rác Cẩm Hà tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại các phường Hội An Tây, Hội An Đông và Hộ An, thành phố Đà Nẵng đã quá tải nhiều năm nay nhưng chưa có phương án xử lý tối ưu khiến tình trạng ùn ứ rác ngày càng nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến khu dân cư.

Tuy nhiên, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đầu tư, nằm ngay bên cạnh bãi rác Cẩm Hà với công suất 120 tấn/ngày, trên diện tích hơn 14.000m2 vẫn "nằm im" do chưa đủ điều kiện.

Bãi chứa rác Cẩm Hà đã quá tải (Ảnh: Bình An).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị đã xây dựng, lắp đặt thiết bị hoàn thành toàn nhà máy, các đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, UBND phường Hội An Tây cũng đã đến kiểm tra nhiều lần.

Chủ đầu tư nhà máy cho biết việc giải quyết các thủ tục còn lại để đưa nhà máy vào vận hành thử nghiệm, chính thức bị kéo dài là do các thủ tục về đơn giá xử lý rác, giấy phép môi trường, quy chế giao nhận rác.

Ngoài ra, việc trả lại hồ sơ sau khi hết thời gian thực hiện thủ tục hành chính cũng ảnh hưởng đến tiến độ và kéo dài thêm thời gian vận hành nhà máy.

Ông Trần Nam Hưng (đội mũ cối), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra nhà máy xử lý rác cuối tháng 3 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Theo đại diện chủ đầu tư, dự kiến quý II hoàn thành thủ tục giấy phép môi trường và phê duyệt đơn giá xử lý rác để vận hành thử nghiệm, đầu quý III sẽ chính thức đưa nhà máy hoạt động.

Cuối tháng 3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã đi kiểm tra tại bãi rác Cẩm Hà và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An.

Ngày 2/4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo kết luận của ông Trần Nam Hưng sau khi kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Nhà máy xử lý rác đã xây dựng xong nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động (Ảnh: Bình An).

Đối với bãi chứa rác Cẩm Hà, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND phường Hội An chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải hàng ngày đảm bảo ổn định, không để xảy ra sự cố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đánh giá khả năng tiếp nhận của bãi rác, báo cáo UBND thành phố.

Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tổng hợp hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh công nghệ xử lý rác thải của dự án, gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét.

Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương thành lập hội đồng thẩm định với các chuyên gia, đơn vị liên quan để đánh giá, có ý kiến thẩm định về công nghệ điều chỉnh của nhà máy, làm cơ sở xem xét, triển khai các thủ tục tiếp theo.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các thủ tục liên quan đối với hồ sơ môi trường của dự án, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định và hoàn thành trong tháng 5.