Hưng Yên đạt 99,56% cử tri đi bầu cử

Sáng 23/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho biết từ tháng 6/2025 đến nay, toàn tỉnh đã ban hành hơn 7.000 văn bản để quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy định về bầu cử.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: M.H.).

Ủy ban Bầu cử tỉnh được thành lập với 37 thành viên, cùng 4 tiểu ban chuyên trách và tổ giúp việc. Tại cơ sở, 104/104 xã, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử đúng tiến độ.

Toàn tỉnh thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 16 đại biểu; 17 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; và 612 đơn vị bầu cử cấp xã để bầu 2.247 đại biểu.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 51 cuộc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hưng Yên cũng sớm vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử trước ngày chính thức.

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,56%. Một số địa phương đạt tỷ lệ rất cao như xã Tây Thái Ninh đạt 100%, xã Nguyễn Văn Linh đạt 99,98%.

Kết quả, cử tri bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội trong tổng số 28 ứng cử viên, bảo đảm cơ cấu theo định hướng. Tỷ lệ nữ đạt 43,75%, đại biểu có trình độ trên đại học chiếm hơn 81%.

Đối với HĐND tỉnh, 85 đại biểu được bầu đủ từ 138 ứng cử viên. Tỷ lệ tái cử gần 47%, đại biểu có trình độ trên đại học chiếm hơn 76%.

Ở cấp xã, cử tri bầu được 2.244/2.247 đại biểu, còn thiếu 3 đại biểu tại 3 xã. Không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử tại Hưng Yên được tổ chức nghiêm túc, đúng luật, an toàn và thành công; công tác chuẩn bị, tuyên truyền và bảo đảm cơ sở vật chất được thực hiện đầy đủ.