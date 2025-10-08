Hợp tác với các quốc gia, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Chiều 8/10, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp tổ chức họp báo quốc tế thông tin về Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội).

Hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho các quốc gia thành viên

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Lễ mở ký Công ước Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" được tổ chức trong các ngày 25-26/10.

Theo ông Giang, sự kiện sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, tương tự như các Công ước của Liên Hợp Quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ký năm 2000 và Công ước về chống tham nhũng ký năm 2003.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại họp báo (Ảnh: Như Ý).

Ông Giang kỳ vọng Công ước Hà Nội hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho các quốc gia thành viên để hợp tác phòng chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời, tạo ra một diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp tương tác, trao đổi, phòng chống tội phạm mạng, kể cả giữa những nước có sự khác biệt về hệ thống pháp lý khác nhau.

"Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững", ông Giang nói.

Tính đến ngày 6/10, Việt Nam đã nhận được sự khẳng định tham dự của gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực. Dự kiến, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Tội phạm mạng diễn biến phức tạp

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho biết tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian qua diễn biến phức tạp về cả quy mô, tính chất và mức độ ảnh hưởng.

Theo ông Minh, các loại tội phạm tấn công, các sự cố mạng trong năm qua ước tính hơn 100.000 vụ việc có liên quan.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an thông tin tại họp báo (Ảnh: Như Ý).

Ông Minh cho hay các nhóm tội phạm trên không gian mạng đang chuyển dần hình thái từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao và tấn công vào các hệ thống trọng yếu của các quốc gia, vào các doanh nghiệp nắm giữ các nền kinh tế, có vai trò, vị trí lớn trong nền kinh tế.

Đồng thời, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt các loại tội phạm có sự cấu kết, có liên quan giữa các quốc gia, theo ông Minh.

Ông Minh cho rằng các loại tội phạm lừa đảo đang là mối lo, mối nguy hại, cũng đang ảnh hưởng lớn đối với các quốc gia trên thế giới.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp, thực hiện nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế với cảnh sát, các cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia để cùng chung tay đấu tranh với các loại tội phạm này.

"Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian mạng để các quốc gia trên thế giới được sử dụng không gian mạng để phục vụ cho mục đích hòa bình và phát triển chung", ông Minh nêu rõ.