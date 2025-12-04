Hơn 22.000 phạm nhân đã được đặc xá trong năm 2025

Ngày 4/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Theo Bộ Công an, 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, do đó, Chủ tịch nước đã ban hành 2 Quyết định về đặc xá cho hơn 22.000 người.

Mặc dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện rất ngắn, song, Bộ Công an vẫn nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Qua đó, Hội đồng tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 22.086 người trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân đúng dịp kỷ niệm 30/4 và 2/9.

Bộ Công an khẳng định, đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự liên quan công tác đặc xá được bảo đảm tốt.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tiếp nhận người được đặc xá trở về địa phương và chủ động các biện pháp quản lý, hỗ trợ để họ sớm ổn định cuộc sống.

Từ kết quả đạt được qua 2 đợt đặc xá năm nay, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an khen thưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực và kết quả công tác đặc xá năm 2025 của các ban, bộ, ngành, địa phương và các cá nhân tham gia thực hiện công tác đặc xá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kết hợp đấu tranh phản bác các luận điệu, hành vi chống phá, tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách về đặc xá.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo UBND các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, lực lượng công an, nhất là công an cơ sở phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá để họ tránh mặc cảm tội lỗi, đồng thời định hướng, hỗ trợ để họ tìm được hướng đi đúng.

Ông yêu cầu Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực về công tác đặc xá, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá tha tù.

Phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng và giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an các địa phương cụ thể hóa trong thời gian tới.