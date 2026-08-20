Hơn 13.000 người mãn hạn tù đã được cho vay hơn 1.000 tỷ đồng để làm ăn

Ngày 20/8, Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026 được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, cho biết đợt đặc xá năm 2026 được triển khai trong thời gian gấp nhưng các cơ quan đã hoàn tất hồ sơ, quy trình xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Phùng Nam).

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 người, để họ trở về xã hội, sum họp với gia đình từ ngày 1/6.

Theo báo cáo của Bộ Công an và kết quả theo dõi tại các địa phương, đến thời điểm này, trong số gần 10.000 người được đặc xá chỉ có một trường hợp tái phạm, chiếm 0,01%. Tình hình an ninh, trật tự liên quan đến công tác đặc xá được bảo đảm.

Cả nước hiện xây dựng được 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình được triển khai như “3 giảm, 4 giữ”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng”, “Doanh nhân với an ninh, trật tự”, “5 đồng hành” và “Câu lạc bộ bạn giúp bạn”.

Chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng cũng đạt kết quả tích cực. Đến nay, hơn 13.000 người đã được vay tổng trên 1.000 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Ảnh: Phùng Nam).

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đặc xá; bảo đảm mọi phạm nhân có cơ hội bình đẳng trong lao động, cải tạo và hướng thiện. Công tác đặc xá phải gắn chặt với tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ người được đặc xá tiếp cận việc làm và nguồn vốn chính thức.

Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội được đề nghị sớm trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22 theo hướng mở rộng đối tượng, thời gian và mức vốn vay. Phó Thủ tướng đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình tạo điều kiện để người được đặc xá ổn định cuộc sống, không kỳ thị hoặc xa lánh họ.

Tiếp thu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết lực lượng công an sẽ tiếp tục quản lý, giáo dục phạm nhân; bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ trước, trong và sau đặc xá; đồng thời phối hợp các địa phương quản lý, hỗ trợ việc làm và giúp người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.