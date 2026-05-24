Thẩm định 10.000 hồ sơ, trình Chủ tịch nước quyết các phạm nhân được đặc xá

Ngày 24/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng.

Phiên họp nhằm xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng (Ảnh: Phương Nguyên).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, nhân đạo và khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Pháp luật nước ta vừa thể hiện tính nghiêm minh đối với người phạm tội, kiên quyết trừng trị nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, nhưng khoan hồng đối với người phạm tội thành khẩn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho xã hội.

Tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn những người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người đặc xá tái phạm tội tương đối thấp.

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Phương Nguyên).

Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn đặc xá đã nghe Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

TAND Tối cao cũng báo cáo hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Theo báo cáo, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Phương Nguyên).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận dù thời gian rất ngắn, khối lượng hồ sơ rất lớn, nhưng các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an (cơ quan thường trực) và TAND Tối cao, đã rất khẩn trương, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng tiến độ đề ra.

Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Sau phiên họp ngày 24/5, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.