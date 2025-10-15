Hơn 10km đường quốc lộ ở miền Tây đầy ổ voi, "nát như tương"

Quốc lộ 61 có chiều dài 97km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1 (Cái Tắc, TP Cần Thơ) và điểm cuối tại quốc lộ 80 (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất cao nhưng nhiều đoạn đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, chi chít "ổ voi", "ổ gà".

Hơn 10km trên quốc lộ 61 xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà" (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường dài khoảng 10km từ cầu Bến Nhứt (xã Long Thạnh) đến cầu Rạch Tìa (xã Định Hòa, tỉnh An Giang) là hư hỏng nặng nhất. Mặt đường rộng hơn 7m bong tróc, chằng chịt các hố sâu, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

"Trời nắng thì bụi bay mù mịt, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín. Trời mưa thì các hố sâu đọng nước, biến mặt đường thành những vũng lầy lớn, đi lại vô cùng khổ sở," chị Trần Mai Tuyết Trinh, chủ một tiệm tạp hóa ở Long Thạnh, chia sẻ.

Sự xuống cấp của tuyến quốc lộ này không chỉ gây cản trở việc đi lại mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn.

"Mới tuần trước, có một thanh niên ở tỉnh khác đi qua đây không quen đường, gặp trời mưa to đã sụp hố ngã xe, may mà chỉ bị trầy xước. Ban đêm, người lạ đi qua đây rất dễ bị tai nạn nếu không tránh kịp các hố đọng nước sau mưa", ông Trần Văn Trớn (51 tuổi, người dân sống ven đường) chia sẻ.

Để đối phó với thực trạng trên, nhiều hộ dân đã phải tự phát dùng cành cây, thùng xốp để cảnh báo hoặc dùng đá lấp tạm các "ổ gà", nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Một đoạn quốc lộ 61 "nát như tương" (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Ngô Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Định Hòa, xác nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đoạn đường và cho biết xã đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lên cấp trên để tìm giải pháp xử lý.

"Đây là tuyến quốc lộ huyết mạch, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế của vùng. Chúng tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp", ông Hùng nói.

Nói về vấn đề này, ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - cho biết, đoạn quốc lộ 61 mà người dân phản ánh trùng với một phần của dự án đường Hồ Chí Minh và đã được đưa vào khai thác từ năm 2016.

Theo ông Bắc, do kết cấu mặt đường là đá láng nhựa, sau gần 10 năm khai thác và chịu tác động của thời tiết, đặc biệt là vào mùa mưa, tuyến đường đã nhanh chóng xuống cấp.

"Tuyến đường này thuộc trách nhiệm quản lý của Trung ương. Việc sửa chữa, nâng cấp cần nguồn vốn từ Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh", ông Bắc nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thêm, tình trạng xuống cấp đã được phát hiện từ tháng 10/2024. Đơn vị đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng bố trí kinh phí sửa chữa, tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể triển khai.

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhưng hơn 10km đường hư hỏng khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hoàng Duật)

Ông Bắc cũng nói thêm, đầu tháng 7 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiến hành khảo sát thực địa toàn tuyến. Trong năm 2025, Sở Xây dựng dự kiến sẽ triển khai gói sửa chữa định kỳ với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Về lâu dài, Sở cũng đề xuất bổ sung dự án vào danh mục vốn sửa chữa lớn trong năm 2026, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 50 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo toàn diện.

Hiện tại, các đơn vị chức năng đang tiến hành dặm vá tạm thời các vị trí hư hỏng để giảm bớt khó khăn cho người dân.

Về lâu dài, người dân địa phương vẫn hằng ngày mong mỏi một giải pháp căn cơ, đồng bộ để tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp toàn diện, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.