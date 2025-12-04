Học Bác, mở rộng tấm lòng sẻ chia

Anh Nguyễn Hoàng Giang xem lại sổ tay thông tin bệnh nhân (Ảnh: Tiểu Điền).

Bỏ tiền túi mua xe cứu thương

Trải qua cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh Giang từng làm thuê nhiều nghề. Sau nhiều năm tích góp, họ mở tiệm sửa xe máy nhỏ, vừa là nơi làm việc vừa là nơi sinh sống của cả gia đình. Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng, đủ nuôi mái ấm nhỏ.

“Ý tưởng mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí cho bà con đã được ấp ủ từ lâu. Nhà tôi gần trạm y tế xã, không ít lần chứng kiến nhiều gia đình không có điều kiện chuyển bệnh, người bệnh không qua khỏi. Tôi mong mình có thể giúp đỡ bà con theo khả năng của mình”, anh Giang mở đầu câu chuyện.

Sau nhiều năm làm nghề sửa xe, vợ chồng anh Giang cố gắng tiết kiệm, tích góp tiền thực hiện điều ấp ủ. Tháng 10/2018, anh dùng số tiền tiết kiệm, vay mượn thêm, bán chiếc xe máy… mua xe 7 chỗ thanh lý giá 85 triệu đồng làm xe chuyển bệnh. Sau khi hoạt động hơn 1 năm, xe xuống cấp. Anh mua chiếc xe 16 chỗ thanh lý, giá 100 triệu đồng. Có tay nghề sửa xe, anh Giang sửa sang, cải tạo, nâng cấp chiếc xe cũ, tự làm băng ca cứu thương để tiết kiệm chi phí.

Gặp anh Giang đang cặm cụi lau chùi xe cứu thương cũ, dọn dẹp dụng cụ y tế trên xe, chúng tôi nghe anh bộc bạch: “Mỗi lần xe về là tôi tranh thủ lau rửa, kiểm tra máy móc để sẵn sàng đưa bà con đi bệnh viện bất cứ lúc nào”. Bất kể ngày đêm, lễ, tết, khi nhận được điện thoại báo có người cần chuyển bệnh, anh bỏ ngang việc đang làm để chuyển bệnh nhân. Nhìn thấy sự vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh của mọi người là động lực giúp anh Giang tiếp tục công việc.

Từ năm 2018 đến nay, anh chuyển hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Bà Huỳnh Thị Lệ (63 tuổi), ngụ ấp Mười Hùng được anh Giang chở đi cấp cứu vào đầu tháng 11/2025 chia sẻ: “Nhờ cháu Giang chở đi cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay ổn định. Tôi thấy việc làm của cháu rất ý nghĩa, giúp gia đình tôi tiết kiệm chi phí đi lại để lo việc khác”.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Để có thêm kinh phí duy trì những chuyến xe nghĩa tình, trước tiệm sửa xe, anh Giang đặt một chiếc tủ nhỏ, cẩn thận dán dòng chữ “Bơm hơi gây quỹ xe chuyển bệnh miễn phí”. Cứ mỗi tháng một lần, anh tổng kết số tiền mọi người đóng góp, công khai khoản thu - chi minh bạch, ghi đầy đủ thông tin và số tiền quyên góp của nhà hảo tâm. Anh còn đăng tải hình ảnh, ngày giờ, nơi chuyển bệnh trên Facebook cá nhân, ghi chép cẩn thận vào sổ tay thông tin bệnh nhân. Từ số tiền này, anh Giang mua bình oxy, máy thở cho bệnh nhân mượn miễn phí, mua xe lăn tặng gia đình nghèo, khó khăn trong việc đi lại...

Đầu tháng 11 vừa qua, anh vừa chở trường hợp bị tai nạn giao thông tử vong về nhà lo hậu sự. Đến nhà, thấy hoàn cảnh gia đình nạn nhân vô cùng khó khăn, xác minh thông tin, anh Giang đăng tải trên Facebook cá nhân kêu gọi quyên góp giúp đỡ. Sau 2 ngày, anh nhận hơn 48 triệu đồng, đến nhà trao tận tay gia đình.

Việc làm ý nghĩa nhiều năm qua của anh Giang được mọi người biết đến, hết lòng ủng hộ. Một số nhà hảo tâm hỗ trợ, góp chi phí xăng, dầu để anh tiếp tục hành trình lăn bánh giúp đời. Nhờ uy tín và tinh thần trách nhiệm trong những việc làm thiện nguyện, anh Giang trở thành cầu nối tin cậy giữa tấm lòng hảo tâm và hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, anh kết nối mua gạo, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi khi có người nhờ, anh đều nhận lời và làm hết mình.

Ông Võ Quốc Thống - Bí thư Chi bộ ấp Mười Hùng nhận xét: “Trong những năm qua, anh Giang đã có nhiều đóng góp cho địa phương, làm nhiều việc ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia. Nhờ anh Giang chạy xe cứu thương mà nhiều người dân gần xa được cấp cứu kịp thời. Anh được bà con nhận xét là người nhiệt tình, tốt bụng, có lối sống và đạo đức tốt, hòa đồng với mọi người”.