Giữ gìn, lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế

Dự buổi lễ có bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Ông Sergey Andryushin - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Saint Petersburg; ông Vladimir Kolotov - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Saint Petersburg.

Toàn cảnh Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Ảnh: Tố Linh).

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và nghiên cứu giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ ký kết (Ảnh: Tố Linh).

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; đồng thời ghi nhận sự hợp tác tích cực, thiện chí của Đại học Quốc gia Saint Petersburg trong quá trình chuẩn bị và xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác này.

"Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; đồng thời khuyến khích mở rộng các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiên cứu, giao lưu học thuật và chia sẻ tri thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của từng đơn vị", bà Thuỷ chia sẻ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định và bày tỏ tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho nhiều chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả; qua đó lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị trường tồn của di sản Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu (Ảnh: Tố Linh).

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, trong 15 năm sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động ngoại giao thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà Người để lại, hôm nay, lần đầu tiên sau 10 năm xây dựng quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, hai đơn vị đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030. Sự kiện này vừa là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm chặng đường một thập kỷ kết nối vừa là dấu mốc quan trọng mở ra mối quan hệ hợp tác về chiều sâu giữa hai đơn vị.

Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg là nơi có Viện Hồ Chí Minh đầu tiên và duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, là một trung tâm khoa học, giáo dục đào tạo và văn hóa mang tầm vóc thế giới với bề dày lịch sử được thành lập từ năm 1724. Với sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, nhà trường đã khẳng định vị thế là trung tâm chuyên gia hàng đầu của Nga.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng và ông Sergey Andryushin - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Saint Petersburg ký kết bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Tố Linh).

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị; đồng thời cụ thể hóa những định hướng quan trọng của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga, được ký ngày 14/01.

Bản ghi nhớ hợp tác hướng tới việc cùng nhau tạo nên những sản phẩm học thuật quốc tế, góp phần làm sáng tỏ tầm vóc người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh một cách khách quan, khoa học, đồng thời tiếp tục khẳng định chiều sâu giá trị trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Việt Nam - Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời và Di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là một phần quan trọng không thể thiếu, làm cho biểu tượng ấy càng thêm sinh động và gần gũi.