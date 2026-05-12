Hình ảnh các lãnh đạo chủ chốt và 1.136 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sáng 12/5.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam. Đón lãnh đạo Chính phủ là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, tới dự Đại hội.

Đại biểu đoàn TP Cần Thơ đến dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam. Tham dự Đại hội lần này còn có 1.136 đại biểu chính thức.

Hình ảnh chân dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ trưng bày tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo tham qua không gian số trưng bày tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện, hỏi thăm các đại biểu dự Đại hội. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI có chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Điểm đáng chú ý tại Đại hội XI là tư duy đổi mới mạnh mẽ theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. Nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở... được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 1.100 đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Trong chiều nay, Đại hội sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam dự kiến bế mạc ngày 13/5. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ ra mắt Đại hội trong phiên bế mạc.