Hình ảnh các đại biểu Quốc hội khóa mới trong kỳ họp đầu tiên

Sáng 6/4, kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Cổng TT Quốc hội).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Cổng TT Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội là chức danh lãnh đạo chủ chốt đầu tiên được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ông Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ sau khi tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa mới với số phiếu tuyệt đối (491/491 đại biểu có mặt) (Ảnh: Quang Phúc).

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (Ảnh: Quang Phúc).

Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngày mai, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với các đại biểu Quốc hội trẻ. Bên trái Thủ tướng là đại biểu tái cử Nàng Xô Vi, bên phải là đại biểu Lỳ Mỳ Lé ở Điện Biên, giáo viên 10X lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh kỷ niệm bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu, cùng các đại biểu Quốc hội sau khi kết thúc phiên khai mạc Quốc hội sáng nay (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm trước Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, chụp ảnh cùng cùng các đại biểu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các đại biểu đoàn Lào Cai tại hành lang Quốc hội sáng nay (Ảnh Tiến Tuấn).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu.

Trong kỳ họp đầu tiên, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết gồm, trong đó có Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng... (Ảnh: Tiến Tuấn)

Quốc hội khoá XVI có 500 đại biểu, trong số đó 150 đại biểu là nữ. Có 30 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, chiếm tỉ lệ 6% (Ảnh: Cổng TT Quốc hội).

Tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Dự kiến đợt một từ ngày 6 đến 11/4, đợt 2 từ ngày 20 đến 25/4 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kỳ họp được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước, do Quốc hội khóa XV đã rút ngắn nhiệm kỳ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sớm hơn thường lệ (Ảnh: Tiến Tuấn).