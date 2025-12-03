Hệ thống truyền tin báo cháy giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong phòng và chữa cháy

Nhiều vụ cháy lớn trong thời gian qua đều cho thấy điểm chung là cơ sở phát hiện cháy muộn hoặc lực lượng chức năng nhận tin chậm. Chính thực tế này đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống cảnh báo sớm, truyền tin nhanh và liên thông từ cơ sở đến lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Từ yêu cầu đó, hệ thống truyền tin báo cháy ra đời như một giải pháp công nghệ mang tính nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn “thời gian vàng” trong việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN).

Trước khi hệ thống này được xây dựng, việc truyền tin báo cháy chủ yếu dựa vào hình thức thủ công. Khi một cơ sở phát hiện cháy, người tại chỗ phải trực tiếp gọi 114 hoặc tự tìm cách báo cho bảo vệ, người quản lý hay lực lượng xung quanh.

Nếu xảy ra sự cố vào ban đêm hoặc vào thời điểm không có người trực, tín hiệu báo cháy thường bị trễ, thậm chí không được truyền đi.

Mô hình vận hành của thiết bị truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Ở nhiều địa phương, hệ thống báo cháy tự động của cơ sở hoạt động độc lập, không liên thông với lực lượng PCCC, dẫn đến tình trạng cơ quan chức năng không nắm kịp thời dữ liệu, không theo dõi được tình trạng hoạt động của thiết bị và không có khả năng giám sát cảnh báo sớm. Đây là khó khăn cho lực lượng PCCC trong việc chỉ huy, điều hành và triển khai phương tiện.

Việc thiếu sự liên kết giữa cơ sở và lực lượng công an cũng khiến quá trình xác minh và điều động gặp nhiều trở ngại. Nhiều trường hợp người dân gọi báo cháy nhưng thông tin không đầy đủ, địa chỉ không rõ ràng hoặc không có dữ liệu về nguy cơ thực tế tại hiện trường, khiến lực lượng PCCC phải mất thời gian xác minh, làm chậm quá trình ứng phó.

Việc phát hiện sự cố cháy, nổ chậm trễ khiến cơ hội dập tắt đám cháy ngay từ giai đoạn đầu cũng giảm đi đáng kể. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống truyền tin thống nhất, công nghệ hóa và tự động hóa.

Hệ thống truyền tin báo cháy chính là giải pháp nhằm khắc phục triệt để những bất cập đó. Điểm quan trọng nhất của hệ thống là thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt trực tiếp tại cơ sở, kết nối với hệ thống báo cháy của tòa nhà, nhà xưởng, kho hàng, cửa hàng hay hộ kinh doanh.

Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối trực tiếp với tủ báo cháy trung tâm tại cơ sở (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Khi đầu báo khói, đầu báo nhiệt hoặc nút ấn khẩn kích hoạt, thiết bị sẽ tự động truyền tín hiệu về Trung tâm Thông tin Chỉ huy của PC07 mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào. Đồng thời, thiết bị cũng thực hiện cảnh báo tới người đứng đầu cơ sở thông qua cuộc gọi tự động và thông báo trên ứng dụng.

Nhờ vậy, cả cơ sở và lực lượng chức năng đều nhận được thông tin trong cùng một thời điểm, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng.

Thiết bị truyền tin báo cháy đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong hệ thống PCCC hiện đại. Đây không chỉ là phần cứng đơn thuần, mà là cầu nối giữa công nghệ giám sát và công tác chỉ huy thực tế.

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, tín hiệu từ thiết bị được hiển thị trực tiếp trên bản đồ tác chiến, giúp cán bộ trực ban biết chính xác vị trí xảy ra sự cố, điều kiện xung quanh, nguồn nước gần nhất và lực lượng phù hợp có thể triển khai.

Nhờ đó, việc điều động lực lượng không còn phụ thuộc vào phán đoán thủ công mà dựa trên dữ liệu thời gian thực, đảm bảo nhanh hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với từng tình huống.

Đối với cơ sở, lợi ích rõ ràng nhất là khả năng nhận cảnh báo sớm, chủ động xử lý sự cố. Ngay cả khi không có người trực hoặc chủ cơ sở vắng mặt, tín hiệu vẫn được gửi đầy đủ. Nhiều vụ cháy nhỏ đã được khống chế ngay từ đầu vì cơ sở nhận được cảnh báo kịp thời, có đủ thời gian kiểm tra và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đối với lực lượng PC07, hệ thống truyền tin giúp chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin. Mỗi tín hiệu báo cháy đều đi qua một quy trình thống nhất, tránh bỏ sót.

Trung tâm chỉ huy có khả năng giám sát 24/7, theo dõi tình trạng hoạt động của cơ sở, dữ liệu nguồn lực và mọi cảnh báo được cập nhật liên tục, vừa giúp nâng cao hiệu quả tác chiến, vừa giúp việc quản lý PCCC ở địa phương trở nên minh bạch và chủ động hơn.

Trên cơ sở này, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 8390 giao nhiệm vụ cho GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 105.

Theo quyết định, GTEL chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm quản lý tập trung, tổ chức lắp đặt và tích hợp thiết bị truyền tin báo sự cố tại các cơ sở, đồng thời phối hợp với C07, các đơn vị công an địa phương trong vận hành và giám sát.

PC07 phối hợp với GTEL hướng dẫn cán bộ chiến sĩ về hệ thống truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Nhìn chung, hệ thống truyền tin báo cháy là sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và nghiệp vụ PCCC, tạo thành một mạng lưới cảnh báo sớm thống nhất từ cơ sở đến lực lượng chức năng. Chính nhờ mắt xích này, thiết bị truyền tin trở thành cầu nối giữa cơ sở và Trung tâm Thông tin chỉ huy, rút ngắn “thời gian vàng” trong PCCC&CNCH.

Khi thời gian được kiểm soát, khả năng bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân cũng được nâng lên một cách rõ rệt, từng bước đưa công tác PCCC tiến gần hơn với mục tiêu hiện đại hóa và số hóa toàn diện.