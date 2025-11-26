Hệ thống truyền tin báo cháy: Đồng bộ dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý cháy nổ

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), thông tin kịp thời từ cơ sở luôn là yếu tố quyết định. Thiếu dữ liệu chính xác, lực lượng PCCC & CNCH phải mất thời gian xác minh, khiến việc xử lý cháy, nổ bị chậm trễ, gia tăng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Thành phố Hà Nội kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Trước thực trạng này, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7481 “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC”, do Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (C07) chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL và các đơn vị liên quan.

Mục tiêu của đề án là thiết lập một hệ thống truyền tin thống nhất, nhanh chóng, bảo mật, cho phép Trung tâm Thông tin Chỉ huy và lực lượng PCCC & CNCH tiếp nhận thông tin cháy, nổ từ cơ sở và người dân tức thì, nâng cao hiệu quả chỉ huy và phản ứng kịp thời.

Trên cơ sở này, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 8390, giao nhiệm vụ cho GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 105.

Theo quyết định, GTEL chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm quản lý tập trung, tổ chức lắp đặt và tích hợp thiết bị truyền tin báo sự cố tại các cơ sở, đồng thời phối hợp với C07, các đơn vị công an địa phương trong vận hành và giám sát.

Mô hình vận hành của hệ thống

Hệ thống vận hành theo mô hình tích hợp đa nguồn thông tin, kết hợp công nghệ số và quản lý dữ liệu tập trung.

Mô hình vận hành của hệ thống thiết bị truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Tiếp nhận tin báo từ người dân qua ứng dụng 114 và hotline 114: Người dân có thể báo cháy trực tiếp, định danh qua VNID, gửi kèm hình ảnh và vị trí. Tin báo này được xử lý ngay tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy, giúp rút ngắn thời gian xác minh và điều động lực lượng.

Thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở: truyền tín hiệu tới Trung tâm dịch vụ khách hàng GTEL, từ đó hệ thống cảnh báo trực tiếp đến tối thiểu ba số điện thoại của cơ sở thông qua cuộc gọi autocall và ứng dụng Gsafe Pro để xác minh tin báo cháy. Đồng thời chuyển đến PC07 để chỉ huy điều động lực lượng xử lý.

Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC & CNCH: Đây là đầu mối quản lý, giám sát và điều phối toàn bộ dữ liệu từ các nguồn. Tín hiệu báo cháy được hiển thị trên bản đồ số kèm thông tin về cơ sở, nguồn lực, hạ tầng xung quanh, lực lượng gần nhất và phương tiện sẵn sàng. Nhờ vậy, chỉ huy có thể đánh giá nguy cơ và điều động lực lượng ngay lập tức, đảm bảo ứng phó chính xác và kịp thời.

Tiến độ triển khai và kết quả thực tế

Đại diện GTEL cho biết, đến nay, hệ thống truyền tin báo cháy đã triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với gần 1 triệu cơ sở được khai báo và quản lý 324.411 nguồn lực trên bản đồ số. Các Trung tâm thông tin chỉ huy địa phương đã đi vào vận hành, đảm bảo tiếp nhận và xử lý thông tin cháy, nổ một cách liên tục, chính xác.

PC07 Bắc Ninh phối với Tổng công ty GTEL tuyên truyền hướng dẫn khai báo dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Song song với việc triển khai hệ thống kỹ thuật, C07 phối hợp với PC07 và GTEL tổ chức chuỗi lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ chiến sĩ PCCC & CNCH.

Qua các buổi tập huấn, các cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn vận hành phần mềm quản lý, xử lý tin báo từ ứng dụng 114, hotline 114, thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở, cũng như thực hành điều phối lực lượng trên bản đồ tác chiến.

Nhờ đó, chiến sĩ PCCC & CNCH không chỉ làm quen với công nghệ mà còn nâng cao năng lực phản ứng nhanh, chính xác khi tiếp nhận tin báo, đảm bảo hiệu quả “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

Đề án không chỉ nâng cao năng lực chỉ huy - điều hành, mà còn là bước đi chiến lược trong chuyển đổi số ngành PCCC & CNCH.

Hệ thống giúp Bộ Công an tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đồng bộ thông tin từ cơ sở đến Trung tâm thông tin chỉ huy, bảo đảm mọi sự cố cháy, nổ được xử lý nhanh, hiệu quả, mang lại bình yên cho người dân và bảo vệ tài sản xã hội.

Sự phối hợp giữa C07, PC07 và GTEL là minh chứng rõ ràng cho việc kết hợp công nghệ, dữ liệu và nghiệp vụ, tạo nên một mô hình quản lý hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ số hóa toàn diện.