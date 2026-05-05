Nữ sinh bị xe tải cán tử vong trên quốc lộ 14 ở Đồng Nai

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 5/5 tại ngã tư đường Nguyễn Huệ - quốc lộ 14, phường Bình Phước, TP Đồng Nai (khu vực thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Thời điểm trên, xe tải lưu thông từ đường Nguyễn Huệ rẽ ra quốc lộ 14, khi xe vừa rẽ ra quốc lộ thì xảy ra va chạm với xe máy do nữ sinh điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Ghi nhận tại hiện trường, xe máy cùng thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe tải. Trên người nữ sinh còn đeo túi balo.

Được biết, nữ sinh học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn. Khi nạn nhân đang chạy xe máy đến trường thì xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.