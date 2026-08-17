Hàng phượng tím gần chợ Đà Lạt bị cắt trụi cành

Những ngày qua, nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng khi hàng phượng tím nhiều năm tuổi trên phố Nguyễn Văn Cừ, đoạn gần Chợ đêm Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, bị lực lượng chức năng cắt cụt ngọn, tỉa trụi cành.

Hàng phượng tím ở Đà Lạt bị cắt tỉa trơ trụi (Ảnh: Văn Minh).

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, người dân sống gần Chợ đêm Đà Lạt, cho biết, hàng phượng tím ở đường Nguyễn Văn Cừ thường trổ bông đẹp vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch hàng năm. Hàng cây cùng màu hoa tím khác lạ đã tạo nên nét đặc trưng cho Đà Lạt, làm nhiều người yêu thích.

“Thông thường, tôi thấy lực lượng chức năng chỉ cắt tỉa một số cành có dấu hiệu bị sâu hại hoặc cành nguy cơ gãy để đảm bảo an toàn. Riêng lần này, ngọn và toàn bộ cành phượng bị cắt hết, chỉ còn thân cây trơ trụi”, bà Hằng nói.

Một người dân khác lo ngại, việc cơ quan chức năng cắt trụi cành có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Đặc biệt, phượng khó tái sinh để kịp nở hoa vào mùa tới.

Phượng tím trên phố Nguyễn Văn Cừ nở hoa, tô điểm vẻ đẹp đô thị Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Liên quan vụ việc, ông Lê Quang Liêm, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết, việc cắt tỉa phượng tím được đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Ông Liêm lý giải, đặc điểm của phượng tím là cành, nhánh phát triển nhanh nhưng dễ gãy. Trong điều kiện mưa to, gió lớn, cành cây có thể bị gãy, gây nguy hiểm cho người đi đường, phương tiện và tài sản bên dưới.

Cũng theo ông Liêm, sau khi được cắt tỉa khoảng 1 tháng, phượng tím sẽ sinh trưởng, hình thành tán mới nên có thể tiếp tục ra hoa vào mùa tới (tháng 3/2027).