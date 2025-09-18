Hàng loạt cây xanh chết khô tại các dự án trọng điểm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc các tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, Chợ Mai - Tân Mỹ, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu nối dài và tại công viên khu hành chính tập trung của thành phố Huế, có hàng loạt cây xanh bị khô vỏ, héo lá, không phát triển.

Đây đều là những tuyến đường, dự án trọng điểm mới được đầu tư xây dựng, nằm ở các khu đô thị mới, phường trung tâm của thành phố Huế. Đa số cây xanh bị chết thuộc chủng loại dầu rái, nhạc ngựa, được trồng mới hoặc trồng thay thế những cây bị chết trước đây.

Cây xanh trồng mới tại tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ chết khô, tróc vỏ khi dự án chưa về đích (Ảnh: Cao Tiến).

Đáng chú ý, dọc dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ (phường Mỹ Thượng) có hàng loạt cây mới trồng đến nay bị chết khô, tróc vỏ.

Tuyến đường này được phê duyệt từ năm 2016 với chiều dài gần 5km, tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư. Tuy nhiên dự án chậm tiến độ kéo dài, đến nay chưa hoàn thành để bàn giao, đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, dọc tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An cũng có hàng chục cây xanh bị chết. Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự trên tuyến đường này.

Nhiều cây xanh chết khô trên tuyến Phú Mỹ - Thuận An (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2018, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2023, tuyến đường này được đưa vào khai thác.

Riêng hạng mục cây xanh có tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,5 tỷ đồng, với hơn 1.300 cây cọ dầu, nhạc ngựa được trồng mới.

Lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư cho biết, đường Phú Mỹ - Thuận An đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế quản lý từ tháng 6/2024. Trước khi bàn giao, nhà thầu đã trồng thay thế toàn bộ số cây bị chết khô.

Nhiều cây không phát triển được tại công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, cho biết đã nắm tình hình và sẽ trồng thay thế số cây trên khi thời tiết thuận lợi.

Trước đó, vào năm 2024, Dân trí đã phản ánh tình trạng cây xanh chết hàng loạt tại các gói thầu thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị xanh tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Theo thống kê của Ban quản lý dự án, thời điểm đó có gần 2.000 cây xanh được trồng mới tại các hạng mục: Kè Đông Ba, Kè An Cựu, khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, đường Tố Hữu nối dài. Chủng loại cây gồm: bằng lăng, phượng vỹ, phượng vàng, dầu rái, nhạc ngựa, với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi trồng, có 394 cây, chủ yếu là cây dầu rái trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu, công viên khu hành chính tập trung, sinh trưởng kém, bị khô nên chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại.