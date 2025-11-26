Hải Phòng bổ sung tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngân hàng tên đường

Ngày 26/11, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 4769 về việc bổ sung 182 tên vào Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng của thành phố.

Danh sách gồm 70 tên danh nhân có công với đất nước và Hải Phòng; 104 tên địa danh tiêu biểu về lịch sử, văn hóa; 6 tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và 2 tên sự kiện lịch sử đặc trưng của địa phương.

Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Ảnh: TTXVN).

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố cùng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm ý nghĩa và hiệu quả.

Trong đợt bổ sung này, danh sách có tên ông Lê Văn Thành (1962-2023), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sinh tại Hải Phòng. Ông từng là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối của Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành mất ngày 22/8/2023 sau thời gian lâm bệnh. Trong quá trình công tác, ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.