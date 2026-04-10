Hai người cầm hung khí giằng co trên đường ở TPHCM

Ngày 10/4, Công an phường Tăng Nhơn Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người mang theo hung khí, ẩu đả trên đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đánh nhau, gây náo loạn khu vực. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/4 trên đường Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Hai người cầm hung khí giằng co trên đường ở phường Tăng Nhơn Phú (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nam thanh niên mặc áo đen xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông trên đường Tăng Nhơn Phú. Trong lúc cãi vã, một người cầm theo hung khí, lớn tiếng chửi bới rồi cả hai lao vào giằng co và đánh nhau.

Theo nhân chứng, trước đó người đàn ông có mâu thuẫn với một người bán trái cây tại khu vực. Sau đó, người bán trái cây gọi thêm nam thanh niên đến và xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bước đầu, nhà chức trách đã mời 3 người liên quan lên làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.