Hai học sinh đuối nước ở hồ công viên: Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau vụ việc 2 học sinh lớp 8 đuối nước tại hồ công viên xã Tân Kỳ vào chiều 25/12, chính quyền địa phương đã lên tiếng về trách nhiệm quản lý và các biện pháp đảm bảo an toàn, thừa nhận những bất cập trong công tác phòng ngừa tai nạn.

Ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết chính quyền và các lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Sáng cùng ngày, Đảng ủy, UBND, mặt trận và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Khu vực hồ trong công viên, nơi 2 học sinh gặp nạn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Sơn, trước thời điểm xảy ra tai nạn, có 5 học sinh đến khu vực hồ cá trong công viên để câu, 3 em về trước, 2 em ở lại không may gặp nạn.

Lãnh đạo xã thừa nhận mặc dù đã bố trí biển cảnh báo nguy hiểm và có lan can bảo vệ xung quanh hồ, nhưng vẫn còn một số bậc tam cấp dẫn xuống hồ chưa được rào chắn kín.

“Cách đây vài năm, tại hồ nước này cũng từng xảy ra trường hợp đuối nước. Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, tuy nhiên thực tế vẫn còn những bất cập”, ông Sơn thừa nhận.

Xung quanh khu vực hồ trong công viên đều được đặt biển cảnh báo “Nguy hiểm” (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau vụ việc, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tổ chức rà soát toàn bộ hiện trạng công viên, đặc biệt là khu vực hồ nước, các hạng mục biển cảnh báo và phương án đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ em.

Chính quyền cũng nhìn nhận thời gian qua, khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Nhiều người dân sinh sống gần công viên phản ánh hồ nước có độ sâu lớn, bờ kè trơn trượt nhưng chưa có hệ thống rào chắn kiên cố.

Anh Nguyễn Văn Sơn, người dân xã Tân Kỳ, cho biết anh thường xuyên thấy nhiều trẻ em chơi đùa sát mép hồ, thậm chí câu cá, dù đã nhiều lần nhắc nhở. Tình trạng này cho thấy công tác quản lý còn lỏng lẻo, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước thương tâm.

Ông Trần Văn Hùng, khối trưởng khối 6, xã Tân Kỳ, chia sẻ: “Hồ công viên này được xây dựng gần 10 năm nay, hằng ngày vẫn có nhiều trẻ em ra đây câu cá”.

Khu vực hồ trong công viên có 4 vị trí lên xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân địa phương đề nghị các cơ quan chức năng sớm lắp đặt rào chắn kiên cố, tăng cường quản lý, giám sát khu vực hồ công viên nhằm ngăn chặn những vụ đuối nước thương tâm tái diễn.

Trước đó, tối 24/12, có 2 học sinh lớp 8 đã tử vong do đuối nước tại hồ công viên xã Tân Kỳ.