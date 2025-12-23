Hai hạng mục quan trọng tại nút giao lớn nhất TPHCM sắp hoàn thành

Những ngày cuối năm, đại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM) liên tục chuyển mình với hàng loạt hạng mục cầu vượt, hầm chui và tuyến kết nối dần thành hình.

Ở trung tâm công trường, hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ quan trọng đã hiện rõ. Đáng chú ý, hai hạng mục lớn đang được tập trung đẩy nhanh thi công là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02.

Nhánh cầu N2 (gói thầu XL11) - tuyến cầu nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ - đã hợp long, đạt hơn 60% khối lượng. Khi hoàn thành, nhánh cầu này sẽ giúp dòng xe từ cao tốc đi thẳng vào Mai Chí Thọ, giảm áp lực đáng kể cho khu vực nút giao hiện hữu.

Để đẩy nhanh tiến độ, công trường hoạt động ngày đêm, công nhân được chia ca làm việc xuyên suốt để bám tiến độ dự án.

Trong khi đó, hầm chui HC1-02 (gói thầu XL6) trên trục Mai Chí Thọ, dài khoảng 760m với 4 làn xe hai chiều, đã cơ bản hoàn thiện phần thô, đạt khoảng 75% khối lượng. Các khoang hầm được thi công kiên cố, rõ ràng, cho thấy tiến độ đang bám sát kế hoạch đề ra.

Song song với hai hạng mục trên, các nhánh cầu N3 - N4 kết nối Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống, cùng cầu N1.1 và N1.3 rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc cũng đang được thi công trụ và kết cấu nhịp. Khi hoàn thiện, dự án sẽ góp phần giảm tải lưu lượng xe ra vào cảng Cát Lái và khu vực phía Đông TPHCM.

Tuy nhiên, tiến độ chung của dự án vẫn đối mặt nguy cơ chậm trễ nếu khu đất rộng 22.012m² trên đường Lương Định Của không sớm được giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư).

Việc chậm giải phóng mặt bằng khu đất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công nhánh cầu vượt N1.2 (gói thầu XL13) của dự án nút giao An Phú.

Ban Giao thông cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 dự án thành phần thuộc Khu đô thị phát triển An Phú; đồng thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú được khởi công cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng, kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, các tuyến Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư phải hoàn thành nhánh cầu N2 trước ngày 31/12 và hoàn thành hầm chui HC1-02 trước ngày 15/1/2026; đồng thời tăng cường quản lý chất lượng công trình, không để phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đây là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái - cảng có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước - với lưu lượng hơn 20.000 lượt xe container mỗi ngày, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

UBND TPHCM mới đây đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý II/2026, thay vì hoàn thành vào cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng.

Nút giao An Phú được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm qua, góp phần hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Đông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.