Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích

Ngày 7/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc Hải đăng Kê Gà cho UBND xã Tân Thành. Việc công nhận giúp bảo tồn một trong những công trình đèn biển cổ kính và quy mô nhất Việt Nam, nơi gắn bó với hoạt động hàng hải hơn 120 năm qua.

Theo hồ sơ di tích, Hải đăng Kê Gà cao 42,8m, được xây dựng bằng đá hoa cương theo phong cách kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX, phần thân trụ bát giác, bên trong có 184 bậc thang xoắn.

Hải đăng Kê Gà là công trình cổ, cao nhất Việt Nam (Ảnh: Bảo Giang).

Công trình được khởi công năm 1897, hoàn thành hai năm sau và bắt đầu vận hành từ năm 1900 với tầm quét sáng đạt 22 hải lý, tương đương hơn 40km. Đây cũng là ngọn hải đăng từng được xác nhận cao nhất Việt Nam.

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nhận định, Hải đăng Kê Gà là dấu mốc mang tính biểu tượng, giúp định hướng tàu thuyền trên vùng biển Bình Thuận suốt hơn một thế kỷ.

Việc xếp hạng di tích không chỉ bảo vệ giá trị lịch sử mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch cho đảo Kê Gà - khu vực nổi bật với cảnh quan hoang sơ và các bãi đá tự nhiên.

Thời gian tới, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ hỗ trợ UBND xã Tân Thành trong quản lý di tích. Địa phương cũng dự kiến lập Ban quản lý để bảo vệ công trình và đảm bảo trật tự, vệ sinh khu vực hải đăng.