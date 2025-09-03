Hà Nội phân luồng lại cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy lớn dưới gầm cầu

Ngày 3/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhánh ramp CV1C (đường dẫn từ cầu xuống) hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy dưới gầm cầu này.

Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện có tải trọng trên 18 tấn bị cấm lưu thông qua nhánh ramp CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái, trừ xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn chuyển hướng đi thẳng cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai để lưu thông các hướng khác.

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Văn Thắng).

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị thi công tổ chức lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng 18 tấn trên nhánh ramp CV1C. Đồng thời, bố trí lực lượng trực, theo dõi hướng dẫn, phân luồng giao thông 24/24h, đặc biệt trong cung giờ cao điểm để tránh tình trạng ùn tắc.

Ban Duy tu cũng được giao thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình giao thông tại nhánh ramp CV1C và khu vực các tuyến đường giao thông, nút giao xung quanh để đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trong khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực nhánh ramp CV1C và các tuyến đường, nút giao thông xung quanh, xử lý các phương tiện vi phạm quy định.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/8 xảy ra vụ cháy tại gầm cầu nhánh ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng).

Vị trí này do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Có khoảng 500 xe máy xăng (đã rút hết xăng) bị cháy. Các xe này vi phạm giao thông và đã bị Công an Hà Nội tịch thu, Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sở Xây dựng Hà Nội sau đó đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc, các đơn vị liên quan và mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông) đến hiện trường để đánh giá kết cấu công trình.

Theo đó, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Tuy nhiên, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Bê tông bảo vệ bị bong tróc, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép tại trụ T2. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt.

Tủ chiếu sáng T2A bị chập, cháy gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cho biết sẽ chủ động rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tham mưu cho UBND TP Hà Nội các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.