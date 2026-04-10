Hà Nội lý giải về mục tiêu quy mô GRDP bùng nổ đạt 1.920 tỷ USD năm 2065

Các mục tiêu trên được nêu trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Lý giải về các mục tiêu trên, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (QH&KT) cho biết trước hết cần thẳng thắn rằng dự báo đến 2065 (40 năm sau) là một khoảng thời gian có độ bất định rất lớn. Những biến động về công nghệ, địa kinh tế, biến đổi khí hậu hay thậm chí là các vấn đề phi truyền thống đều có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc nền kinh tế đô thị.

Do đó, theo đại diện QH&KT, nếu tiếp cận theo nghĩa "dự báo chính xác" thì bất kỳ con số nào cũng sẽ đối mặt với rủi ro sai lệch đáng kể. Tuy nhiên, ở góc độ khoa học phát triển, các chỉ tiêu này không nhằm dự báo chính xác tương lai, mà là xác lập một “điểm đích chiến lược” dựa trên suy diễn có căn cứ từ xu hướng.

Sở QH&KT cho biết Hà Nội đạt khoảng 7.400 USD/người năm 2025, với tăng trưởng GRDP duy trì trên 7-8%/năm (10 năm liên tục). Trong kịch bản tối ưu, mô hình dự báo xác định giai đoạn bứt phá có thể đạt 11,5-12%/năm, với chu kỳ 20 năm, tăng trưởng kép ở mức hai con số trong giai đoạn đầu và giảm dần ở chu kỳ 20 năm sau là đủ điều kiện toán học để đưa quy mô GRDP lên ngưỡng hàng nghìn tỷ USD.

"Các mục tiêu năm 2065 của Hà Nội được hình thành theo chuỗi lập luận: Quỹ đạo tăng trưởng khả thi - chuyển pha sang kinh tế tri thức - tích tụ đô thị quy mô lớn - nâng cấp cấu trúc giá trị - cải thiện phúc lợi xã hội. Như vậy, con số 1.920 tỷ USD là kết quả từ việc suy diễn dự báo từ quỹ đạo tăng trưởng khả thi", theo Sở QH&KT.

Từ phân tích hiện trạng, cơ quan này cho biết Hà Nội đang từ mô hình thâm dụng vốn - đô thị hóa sang mô hình TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) và kinh tế tri thức, với TFP đã đóng góp trên 50% tăng trưởng. Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh, khi TFP trở thành động lực chính, thu nhập bình quân có thể tăng theo cấp số nhân, vượt ngưỡng bẫy thu nhập trung bình.

Do đó, Sở QH&KT cho rằng mức 95.000 USD/người là giá trị suy diễn dự báo của một nền kinh tế đã hoàn tất chuyển pha sang kinh tế tri thức, tương đương các đô thị phát triển cao.

Trong kinh tế đô thị, quy mô dân số lớn tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô là tăng năng suất, mở rộng thị trường và thúc đẩy đổi mới; khi kết hợp quy mô dân số lớn với năng suất cao, tổng GRDP sẽ đạt mức rất lớn; đồng thời thu nhập bình quân vẫn tăng nếu TFP chi phối.

Vì vậy, GRDP lớn và GRDP/người cao không mâu thuẫn mà là hệ quả đồng thời của tích tụ và nâng cấp năng suất, theo đại diện Sở QH&KT.

Cơ quan này cho biết từ điều kiện xã hội, thể chế phát triển chỉ số HDI đạt 0,95 không phải chỉ tiêu tách rời mà là hệ quả của thu nhập cao (GRDP/người), trình độ giáo dục và y tế (Hà Nội là trung tâm quốc gia), chất lượng sống đô thị.

"Như vậy, khi nền kinh tế đạt trình độ hậu công nghiệp, các chỉ tiêu này có xu hướng hội tụ. Do đó, mục tiêu HDI và thủ đô hạnh phúc là kết quả dự báo xã hội của một nền kinh tế phát triển cao, không phải chỉ tiêu độc lập", đại diện Sở QH&KT nêu.

Theo đại diện Sở QH&KT, việc Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2065, quy mô GRDP bùng nổ đạt khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, chỉ số HDI đạt 0,95, thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc của thế giới là điểm hội tụ cuối của một hệ giả định phát triển nhất quán, có cơ sở thực tiễn từ hiện trạng Hà Nội và kinh nghiệm đô thị quốc tế, chứ không phải các giá trị đặt ra mang tính chủ quan.

"Như vậy, giá trị lớn nhất của các chỉ tiêu này không nằm ở độ chính xác tuyệt đối, mà ở chỗ chúng định vị tầm nhìn phát triển của Hà Nội trong hệ quy chiếu toàn cầu, đồng thời tạo ra một "áp lực tích cực" buộc các chính sách hiện tại phải hướng tới một quỹ đạo tăng trưởng chất lượng cao, bền vững và dựa trên tri thức", đại diện Sở QH&KT lý giải.