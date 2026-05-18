Sáng 19/5 khởi công dự án mở rộng QL1A từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ lên 90m

Ngày 18/5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng và liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (nhà đầu tư) tổ chức bàn giao hồ sơ phương án vị trí tuyến quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

Theo Quyết định số 1878 của UBND TP Hà Nội, chiều dài toàn tuyến khoảng 36,3km. Điểm đầu dự án tại nút giao với Vành đai 1 khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đại Xuyên.

Tổng quan hướng tuyến của dự án (Ảnh: CTV).

Tuyến đường đi qua 18 phường, xã gồm Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Riêng đoạn qua khu vực ga Phú Xuyên được nghiên cứu nắn chỉnh, không đi theo đường hiện trạng nhằm tận dụng quỹ đất ga Phú Xuyên sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia.

Quy mô mặt cắt ngang dự án rộng 90m gồm đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe cùng hệ thống dải phân cách và hè đường hai bên.

Dọc tuyến bố trí 11 nút giao thông chính với các tuyến giao thông lớn của thành phố gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 tại khu vực cầu Dương Trực Nguyên, trục giao thông chính Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên cũ là Khu đô thị thể thao Olympic), Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ.

Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km sẽ được mở rộng lên 90m (Ảnh: CTV).

Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt để phục vụ công tác quản lý quy hoạch.

Theo kế hoạch dự kiến, sáng 19/5, TP Hà Nội sẽ tổ chức lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ. Hà Nội dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2027.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 162.000 tỷ đồng. Quỹ đất để thực hiện nghiên cứu, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT tại các khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường với tổng diện tích hơn 1.141ha, trong đó khu đô thị mới Liên Hà khoảng 464ha, khu đô thị mới Bắc Hồng khoảng 355ha, khu đô thị mới Yên Thường khoảng 322ha.

Hà Nội cho biết việc nghiên cứu quỹ đất nêu trên chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất dọc hai bên quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 162.000 tỷ đồng.