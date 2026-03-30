Hà Nội đóng hàng chục lối đi tự mở cắt ngang tuyến đường sắt Bắc - Nam

Sáng 30/3, chính quyền các xã Đại Thanh và Phú Xuyên (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng bao gồm công an xã, Đội CSGT đường bộ số 8 và Đội CSGT đường bộ số 14 tổ chức hàn, bịt các lối mở dân sinh tự tạo giao cắt tuyến đường sắt Bắc - Nam trên địa bàn.

Cùng với việc đóng kín lối đi tự mở, cơ quan chức năng đã bàn giao chính quyền cơ sở cùng phối hợp quản lý, không để tái phát cũng như xóa tên trong danh mục hồ sơ quản lý lối đi tự mở trên địa bàn.

Lực lượng chức năng rào chắn, đóng một lối đi tự mở trên địa bàn Đội CSGT đường bộ số 14 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nhiều điểm giao cắt qua đường sắt tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được rào chắn, lắp đặt barie hoặc thu hẹp phạm vi lưu thông.

Tại hiện trường, cảnh sát giao thông trực tiếp phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua các đường ngang hợp pháp, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở về nguy cơ tai nạn khi tự ý băng qua đường sắt không đúng quy định.

Trung tá Ngô Duy Quang, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt, chính quyền và công an các xã trên địa bàn tổ chức đóng, thu hẹp các lối đi tự phát, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, tính từ ngày 9/3 đến nay, đơn vị này đã phối hợp bịt kín 16 lối đi tự mở và gia cố 6 lối đi tự mở khác trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 8 phối hợp với các lực lượng chức năng rào chắn một lối đi tự mở đường sắt Bắc - Nam tại xã Phú Xuyên sáng 30/3 (Ảnh: Công an cung cấp).

"Động thái quyết liệt của lực lượng CSGT và các ngành chức năng, chính quyền cơ sở hướng đến mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, kiên quyết xóa bỏ những lối mở tự phát tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông", vị chỉ huy nói.

Mới đây vào tối 27/3, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 2 nữ sinh viên đại học ở Hà Nội tử vong. Theo thông tin ban đầu, hai cô gái điều khiển xe máy khi băng qua đường ngang đã va chạm với đoàn tàu đang di chuyển.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý mở lối đi qua đường sắt hoặc băng qua tại các điểm giao cắt trái phép, chỉ di chuyển tại các đường ngang hợp pháp có đầy đủ hệ thống cảnh báo. Khi qua đường sắt, cần quan sát kỹ, tuân thủ tín hiệu đèn, chuông, barie và hướng dẫn của lực lượng chức năng.